MARQUÉS AU FER ROUGE : des histoires marquantes d'entrepreneurs pour éviter les erreurs en affaires





QUÉBEC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Être marqué au fer rouge pour un entrepreneur, c'est avoir survécu à un tsunami en affaires. Dans son nouvel ouvrage MARQUÉS AU FER ROUGE, l'entrepreneur-conseil et auteur Alexandre Vézina donne la parole à 20 dirigeants du Québec qui partagent sans filtre et en toute humilité un moment charnière de leur parcours en affaires qui les ont marqués.

Dans ce marathon qu'incarne l'entrepreneuriat, des épisodes dramatiques surviennent à l'occasion et paralysent tout subitement, allant parfois même jusqu'à entraîner la fermeture d'une entreprise. Pour certains dirigeants, ces moments douloureux et traumatisants deviennent des épreuves tests qui les transforment à jamais. Ces entrepreneurs en tirent des leçons percutantes grâce à leur capacité innée de rebondir, de faire face à l'adversité et de réussir. Après Deux-par-quatre, C'est de TA faute et Évolution, Alexandre Vézina nous plonge dans des récits inédits et nous enseigne des leçons d'affaires à retenir pour éviter que nous soyons à notre tour marqués au fer rouge.

Dans le but de soutenir les jeunes entrepreneurs, tous les profits engendrés par la vente du livre MARQUÉS AU FER ROUGE seront remis à l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE).

Citation :

« Comme entrepreneurs, on gagne à tirer des leçons des épreuves des autres du monde des affaires. À travers leurs histoires, vous découvrirez des femmes et des hommes résilients face aux embûches rencontrées et surtout des réflexions utiles à tout entrepreneur. Parce qu'il y a toujours des leçons d'affaires à retenir pour éviter d'être soi-même marqués au fer rouge », a déclaré Alexandre Vézina, auteur de MARQUÉS AU FER ROUGE et publié aux Éditions GML.

À propos d'Alexandre Vézina & Clinique d'accompagnement entrepreneurial

Alexandre Vézina est entrepreneur-conseil et co-fondateur de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec (CAE), qui offre des programmes d'accompagnement structurés pour les entreprises en développement et en croissance de moins de moins de vingt employés. Depuis plusieurs années, Alexandre a accompagné et conseillé des milliers d'entrepreneurs de partout au Québec. Sa mission : propulser les entrepreneurs et améliorer leur situation, que ce soit lors du démarrage, du développement ou de la croissance de leur entreprise. Il est également l'auteur de sept livres d'affaires qui outillent les entrepreneurs au quotidien.

SOURCES :

https://www.alexandrevezina.com

https://www.caeqc.ca

SOURCE Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec

