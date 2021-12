ST Energy Transition I Ltd. annonce le cours de son premier appel public à l'épargne de 250 millions de dollars





ST Energy Transition I Ltd. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui le cours du premier appel public à l'épargne portant sur 25 000 000 titres Stakeholder Aligned Initial Listing, ou SAILSM, au prix de 10,00$ par titre SAILSM. Les titres SAILSM seront inscrits à la Bourse de New York et négociés sous le symbole « STET.U » à compter du 3 décembre 2021.

La Société a été constituée dans le but de réaliser une fusion, un regroupement, un échange d'actions, l'acquisition d'actifs, l'achat d'actions, une réorganisation, ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs sociétés. Tandis que la Société peut envisager un regroupement initial d'entreprises avec une cible opérant dans tout secteur d'activité ou toute région géographique, elle prévoit de cibler plus particulièrement des opportunités qui contribuent favorablement à la transition énergétique et aux technologies de l'énergie propre.

Le conseil de la Société est dirigé par John Fredriksen, président, et comprend les directeurs indépendants Ole-Eirik Lerøy, Cato Stonex, James O'Shaughnessy, Tore Myrholt et Annika Sigfrid. Gunnar Eliassen est le directeur général de la Société et Jan Erik Klepsland en est le directeur financier.

Chaque titre SAILSM se compose d'une action de Catégorie A et d'un demi-bon de souscription remboursable. Chaque bon de souscription entier confère le droit à son porteur d'acquérir une action de Catégorie A au prix de 11,50$ par action. Lorsque les titres SAILSM commenceront à être négociés distinctement, les actions de Catégorie A et les bons seront inscrits à la Bourse de New York sous les symboles « STET » et « STETWS », respectivement.

Dans le cadre de cet appel, Morgan Stanley agit en qualité de teneur de livres unique et de gestionnaire principal associé et DNB Markets agit en qualité de gestionnaire principal associé. La Société a accordé aux souscripteurs une option d'achat de 45 jours pour acquérir 3 750 000 titres SAILSM supplémentaires au cours du premier appel public à l'épargne en vue de couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant.

Le premier appel public à l'épargne est réalisé exclusivement par voie de prospectus. Une fois disponibles, des exemplaires du prospectus relatif à cet appel pourront être obtenus sans frais, depuis le site Web de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission, « SEC ») (http://www.sec.gov), et auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, par courrier postal, à l'adresse : Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par courrier électronique, à l'adresse : prospectus@morganstanley.com.

Une déclaration d'enregistrement liée aux titres vendus dans le cadre du premier appel public à l'épargne a été déclarée exécutoire par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis le [2] décembre 2021. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou son agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué inclut des déclarations qui constituent des « déclarations prévisionnelles », y compris à l'égard du premier appel public à l'épargne et à l'emploi prévu des produits nets tirés de cet appel. Rien ne garantit que l'appel mentionné ci-dessus se concrétisera conformément aux conditions décrites, ni qu'il se concrétisera, ou que les produits nets qui en seront tirés seront utilisés comme indiqué. Les déclarations prévisionnelles sont assujetties à diverses conditions, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, en ce compris celles décrites dans la rubrique « Facteurs de risques » de la déclaration d'enregistrement et du prospectus provisoire portant sur l'appel de la Société déposés auprès de la SEC. Des exemplaires de ces documents sont disponibles sur le site Web de la SEC, www.sec.gov. La Société décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations en fonction de révisions ou de modifications intervenant après la date du présent communiqué, à moins que la loi applicable ne l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 décembre 2021 à 05:00 et diffusé par :