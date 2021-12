ElectReon fournit sa technologie de recharge par induction des véhicules électriques à l'Arena del Futuro en Italie





ElectReon (TASE: ELWS.TA), le chef de file des technologies de recharge par induction sur route pour les véhicules électriques commerciaux et particuliers, annonce le lancement du projet "Arena del Futuro" à Brescia, Italie, où la société a intégré sa technologie sans fil pour recharger, en roulant, un bus IVECO et la Fiat Nuova 500 de Stellantis. Ce projet présente la recharge sans contact pour tout un éventail de VE roulant sur autoroutes et routes à péage comme une option potentielle de décarbonisation des systèmes de transport à longue distance.

La construction et le déploiement technique du circuit de 1 050 mètres de long jalonné des bobines de recharge propriétaire d'ElectReon et soutenu par 1 MW de puissance électrique viennent d'être achevés. À compter d'aujourd'hui, le projet "Arena del Futuro" bénéficie de la technologie de recharge par induction d'ElectReon en tant que catalyseur technologique d'une solution immédiate et concrète pour décarboniser le secteur de la mobilité. Récemment désignée comme une des 100 meilleures inventions de 2021 par le TIME, cette technologie accélérera la transition vers un transport entièrement électrique durable en réponse directe aux exigences mondiales en matière de réduction des gaz à effet de serre et d'optimisation des politiques de protection environnementale.

Les premiers véhicules (Fiat Nuova 500 et bus IVECO E-way) du projet "Arena del Futuro" ont été équipés de la technologie embarquée ("récepteur") d'ElectReon, qui transfert directement l'énergie nécessaire pour recharger et rouler en même temps. Les véhicules équipés du récepteur ont déjà parcouru de nombreux kilomètres en recharge dynamique sur le circuit de 1 050 mètres, et les tests, le calibrage et les expérimentations continueront durant toute la durée du projet. La technologie d'ElectReon peut être adaptée à tout type de véhicule, depuis les voitures de tourisme jusqu'aux camions commerciaux, créant ainsi une plateforme partagée pour un système de mobilité zéro émission à grande échelle.

La participation d'ElectReon à ce projet met en lumière l'engagement de la société en faveur d'une collaboration stratégique continue avec les principaux acteurs de l'industrie automobile mondiale et démontre la faisabilité de sa technologie de recharge sans fil pour une panoplie complète d'applications. ElectReon franchit ainsi un cap crucial dans sa mission de proposer aux exploitants de flottes une solution de recharge sans fil en vue d'une décarbonisation rapide. La technologie d'ElectReon procure aux gouvernements et aux décideurs politiques un outil durable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre durant l'intégralité du cycle de vie des VE et offre un option viable pour accélérer une adoption massive des VE et atteindre le zéro carbone dans la totalité du secteur des transports.

"C'est un honneur de travailler au côté de partenaires de premier rang, comme les géants automobiles IVECO et Stellantis, pour lancer le premier système routier électrique d'Italie", déclare Oren Ezer, PDG d'ElectReon. "Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de la première phase du projet Arena del Futuro, qui porte la transformation potentielle d'une route à péage en un actif de recharge et démontre la capacité pour tous les usagers à utiliser la technologie de recharge par induction. Alors que l'Europe continue d'ouvrir la voie de la mobilité électrique, les infrastructures de recharge avancée évolutives sont annonciatrices de solutions de recharge pratiques pour les conducteurs. La technologie sans fil d'ElectReon permet aux véhicules de se recharger quelle que soit la vitesse sur les autoroutes électrifiées."

En tant qu'une des premières et seules entreprises capables de démontrer un kilométrage élevé de recharge sans fil dynamique sur des routes publiques, ElectReon travaille actuellement sur divers projets pré-commerciaux à l'échelle mondiale, comme en Allemagne, en Suède et en Israël, avec des plans d'expansion en Amérique du Nord. Tout récemment, ElectReon a annoncé le développement de son réseau de recharge sans fil pour 200 bus publics à Tel Aviv dans le cadre du premier contrat entièrement commercial avec un des plus grands transporteurs publics d'Israël après la finalisation du projet pilote de la société. ElectReon a également annoncé la récente nomination de l'ancien président israélien, Reuven "Ruvi" Rivlin, en qualité de président de la société afin d'entretenir des relations avec les dirigeants mondiaux pour accélérer l'adoption des VE, réduire les émissions des flottes, et propulser l'impact d'ElectReon à l'international.

Ce projet est un des premiers exemples d'innovation collaborative internationale pour la mobilité "zéro émission" des personnes et marchandises, qui voit aujourd'hui les acteurs du secteur et les institutions universitaires unir leurs forces: A35 Brebemi-Aleatica, ABB, Electreon, FIAMM Energy Technology, IVECO, IVECO Bus, Mapei, Pizzarotti, Politecnico di Milano, Prysmian, Stellantis, TIM, l'université de Rome III et l'université de Parme.

À propos d'ElectReon

ElectReon, principal fournisseur de solutions de recharge sans fil pour les véhicules électriques (VE), offre une infrastructure et des services de recharge de bout en bout pour répondre aux besoins et aux exigences d'efficacité des opérateurs de gestion parcs automobiles partagés, publics et commerciaux, ainsi qu'à celles des consommateurs. La technologie inductive exclusive de l'entreprise charge les VE de manière dynamique (en roulant) et statique (à l'arrêt), rapidement et en toute sécurité, supprimant l'angoisse de l'autonomie, réduisant le budget total pour l'achat d'un VE et les besoins en capacité de batterie - ce qui en fait l'une des solutions de charge les plus durables, les plus évolutives et les plus convaincantes sur le plan écologique. ElectReon collabore avec les villes et les opérateurs gestion parcs automobiles sur une plateforme de recharge en tant que service (CaaS) qui permet une électrification rentable des parcs automobiles publics, commerciaux et autonomes pour un fonctionnement fluide et permanent. Pour plus d'informations, visitez le site electreon.com.

