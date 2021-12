La solution de dispositif de consignation électronique de Samsara obtient la certification d'un organisme tiers au Canada





La solution DCE de Samsara simplifie la conformité réglementaire et améliore l'efficacité opérationnelle

SAN FRANCISCO, 2 décembre 2021 /CNW/ - Samsara, pionnière du Cloud des opérations connectées, a annoncé aujourd'hui que sa solution de dispositif de consignation électronique (DCE) est maintenant certifiée au Canada. Cette certification par un organisme tiers confirme que la solution de DCE de Samsara satisfait à toutes les exigences décrites dans la Norme technique canadienne en matière de dispositifs de consignation électroniques afin de se conformer au mandat relatif aux DCE du gouvernement fédéral du pays.

Même si le mandat canadien relatif aux DCE est entré en vigueur en juin 2021, le gouvernement a adopté une approche progressive en matière d'application afin de donner suffisamment de temps à l'industrie pour obtenir et installer des dispositifs de consignation électroniques certifiés sans pénalité. En vertu du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire du Canada, tous les DCE doivent être testés et certifiés par des organismes de certification tiers accrédités par Transports Canada afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences du règlement. Après avoir été soumise à un processus de certification rigoureux, la solution de DCE de Samsara, qui comprend ses bornes pour les véhicules et son application pour conducteurs, a été déterminée comme étant officiellement conforme aux exigences techniques des DCE au Canada.

« Pendant des années, notre solution de DCE a aidé des milliers de clients disposant de flottes à demeurer conformes dans le cadre de leurs opérations au Canada, aux États-Unis et lors de leurs déplacements transfrontaliers. L'obtention de cette certification par un organisme tiers est une étape de plus franchie en vue d'atteindre notre objectif de simplifier les processus de réglementation et d'accroître l'efficacité dans l'ensemble des activités de nos clients », a expliqué Aditi Dugar, responsable principale des produits pour les solutions de conformité chez Samsara. « Nous nous réjouissons à l'idée d'aider nos clients à s'acquitter de ce mandat tout en respectant les règles et les règlements de Transports Canada. »

Les clients actuels de Samsara peuvent maintenant choisir d'activer des fonctions de DCE propres à leur mandat en tout temps pendant la période d'application progressive, qui doit se terminer le 12 juin 2022. Toute mise à jour future de la solution de DCE de Samsara dans le respect de ce mandat sera déployée par voie électronique et ne nécessitera aucun matériel supplémentaire. Les clients de Samsara resteront ainsi conformes, sans interruption ou perturbation de leurs opérations.

Faisant partie intégrante du Cloud des opérations connectées de Samsara, cette solution de dispositifs de consignation électroniques certifiée offre des flux de travail de conducteur intuitifs et des renseignements en temps réel qui permettent aux flottes commerciales de simplifier la gestion des heures de service, de numériser les documents, d'accroître la sécurité et la productivité des conducteurs, et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Pour en savoir plus sur la solution de DCE de Samsara, consultez le site https://www.samsara.com/products/apps-and-workflows/eld-compliance/.

À propos de Samsara

Samsara est la pionnière du Cloud des opérations connectées, qui permet aux entreprises qui dépendent d'opérations physiques d'exploiter les données de l'IdO (Internet des objets) pour élaborer des informations commerciales exploitables et améliorer leurs opérations. L'entreprise mène des activités en Amérique du Nord et en Europe et sert des dizaines de milliers de clients dans un large éventail d'industries, y compris les transports, le commerce de gros et de détail, la construction, les services sur le terrain, la logistique, les services publics et l'énergie, le gouvernement, les soins de santé et l'éducation ainsi que la fabrication, les aliments et les boissons. La mission de l'entreprise est d'accroître la sécurité, l'efficacité et la durabilité des opérations qui alimentent l'économie mondiale.

