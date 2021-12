CGTN : Peng Liyuan envoie un message aux élèves séropositifs de l'école Ruban Rouge à l'occasion de la Journée mondiale du sida





BEIJING, 2 décembre 2021 /CNW/ - Ce mercredi, Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping et ambassadrice de bonne volonté pour la tuberculose et le VIH/sida de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a envoyé un message vidéo aux élèves de l'école Ruban rouge de Linfen, une ville de la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, lors d'un événement marquant la trente-quatrième Journée mondiale du sida.

L'école, qui fournit des services d'éducation aux enfants atteints du VIH, célèbre cette année ses dix ans d'existence.

Peng Liyuan a évoqué ses moments chaleureux passés avec les enseignants et les élèves de l'école au cours de la dernière décennie, et a encouragé les élèves à continuer de répandre l'amour et de profiter d'une enfance heureuse.

Les organisateurs de l'événement soulignant le 10e anniversaire de l'école ont mis en lumière les progrès réalisés dans le domaine de la prévention et du contrôle du sida au pays, en citant l'exemple de l'école Ruban rouge de Linfen. L'événement a permis de mettre en évidence des cas typiques d'administration d'agents antiviraux sans frais, des efforts visant à bloquer la transmission de la maladie de la mère à l'enfant et des mesures de prévention du sida dans des secteurs clés. Sans oublier les efforts déployés par le gouvernement et le Parti communiste chinois, en particulier les initiatives en faveur des enfants atteints de la maladie.

Wang Hesheng, directeur adjoint de la Commission nationale de la santé, a assisté à l'événement en compagnie des représentants des ministères concernés, des enseignants et des élèves de l'école, et des ambassadeurs de l'école Ruban rouge en matière de santé.

