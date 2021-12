La protection des Québécois et la qualité des constructions au coeur des échanges de la première Journée de la construction!





QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, est heureuse du déroulement de la toute première Journée de la construction au Québec. Elle est ravie de pouvoir compter sur des partenaires dynamiques qui ont à coeur la protection des Québécois ainsi que la qualité des constructions.

Pour l'occasion, les acteurs représentant les consommateurs, les ordres professionnels, l'industrie de la construction ainsi que la Régie du bâtiment du Québec ont répondu positivement à l'invitation de la ministre Laforest.

Les discussions tenues ont été franches, afin d'explorer une foule de thématiques, telles que :

l'inspection à des étapes charnières de la construction de nouveaux bâtiments;

le recours à des attestations de conformité, réalisées par des professionnels mandatés pour la surveillance de chantier;

la réalisation d'activités d'inspection en coordination entre partenaires;

la possibilité d'exiger une formation initiale avant la passation d'examens à la RBQ;

l'élargissement de la formation continue à d'autres entreprises et à d'autres répondants;

une meilleure protection des consommateurs, notamment par un registre des détenteurs de licence bonifié, une révision du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et une modification aux pratiques de cautionnement de licence;

la mise en place d'un code de construction et d'un code de sécurité uniques à l'ensemble du territoire (pour tous les bâtiments, dans toutes les municipalités);

les améliorations possibles aux pratiques de développement durable et de construction verte.

Dans les échanges, la ministre a rappelé le mandat donné à la RBQ, soit de revoir le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs afin de mieux protéger les Québécois, de poursuivre le travail amorcé dans le but de proposer un règlement portant sur les inspections préachats et, finalement, de proposer des solutions pour accroître le nombre d'inspections sur les chantiers de construction, en partenariat avec les acteurs concernés.

Citations :

« L'amélioration de la qualité de la construction et la protection des Québécois sont de grandes priorités pour notre gouvernement. Les gestes que nous posons à l'heure actuelle et ceux que nous poserons dans les prochains mois en témoignent. Les défis sont nombreux et il est essentiel d'avoir la collaboration de tous les acteurs pour y faire face. Je suis très fière de cette toute première Journée de la construction, qui met bien la table pour les travaux qui viendront dans les prochains mois. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu à l'invitation que j'ai lancée! »

Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La qualité de la construction au Québec et les protections offertes aux consommateurs font plus que jamais partie de nos priorités communes. Nous sentons une très forte volonté des partenaires à contribuer à ce véritable changement dans la culture du milieu. »

Monsieur Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ

Étaient présents :



Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

Association de la construction du Québec (ACQ)

Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC)

Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Association patronale des entreprises en construction du Québec (APECQ)

Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ)

Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ)

Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)

Garantie de construction résidentielle (GCR)

Ordre des architectes du Québec (OAQ)

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)

Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ)

Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ)

