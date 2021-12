Grande ouverture | Lancement de nouveaux produits pour 2021 et conférence sur l'écosystème de Creality





SHENZHEN, Chine, 2 déc. 2021 /CNW/ - Le 1er décembre, Creality a annoncé le lancement de trois nouvelles imprimantes 3D, dont les modèles CR-10 Smart Pro, Ender-3 S1 et Sermoon V1 et V1 Pro, qui ont tous attiré l'attention des passionnés d'impression 3D. « Vivre la passion, imprimer la création. » : Creality se donne constamment pour mission de réaliser les idées créatives des utilisateurs grâce à l'innovation en matière d'impression 3D.

Ses nouvelles imprimantes 3D présentent diverses caractéristiques notoires, mais elles ont toutes pour objectif ultime d'optimiser l'expérience d'utilisation.

Plus intelligente

Le principe d'intelligence guide le développement de produits chez Creality. Et la CR-10 Smart Pro n'échappe pas à cette volonté. Accessible par Wi-Fi, Bluetooth ou connexion RJ45, le contrôle à distance s'effectue via l'appli infonuagique Creality Cloud. Un seul clic sur le téléphone, et l'impression démarre! Grâce à la caméra HD IAdO, le suivi d'impression en temps réel est également possible à distance.

La CR-10 Smart Pro adopte le double mode de nivellement à (automatique et manuel), afin de garantir un aplomb exemplaire et améliorer le taux de réussite d'impression. L'extrudeuse directe en métal est compatible avec divers filaments pour un rendement remarquable et constant, qu'importe le matériau (TPU, PA, fibre de carbone, etc.). De son côté, l'interface utilisateur bénéficie maintenant d'un écran tactile HD plein cadre de 4,3 po et de la capacité de mise à niveau en ligne par liaison radio. Avec l'optimisation de ses fonctions et son intelligence, la CR-10 Smart Pro a de quoi vous impressionner.

Plus créative

Creality aspire à concrétiser vos plus belles idées. Avec son imprimante Ender-3 S1 pouvant être assemblée en six étapes, la convivialité d'utilisation est à l'honneur. Son innovante extrudeuse directe Sprite assure une alimentation fluide, en plus d'être compatible avec plusieurs types de filaments. Grâce à la CR-Touch, la précision du nivellement automatique a été grandement améliorée, et garantit que la première couche sera toujours parfaitement d'aplomb.

Son système de déplacement en Z à double vis procure un fonctionnement stable, pour des impressions toujours plus précises. La Ender-3 S1 offre un potentiel créatif infini grâce à des accessoires tels que la tête de gravure laser, la lumière à DEL, la boîte Wi-Fi, la caméra, etc. Cette flexibilité n'impose aucune limite à l'imagination et encourage toujours les utilisateurs à explorer.

Plus pratique

La philosophie de conception de Creality est d'impressionner les utilisateurs par sa facilité d'utilisation. La Sermoon V1 et V1 Pro ont révolutionné le concept de travail préparatoire. Aucun assemblage ou nivellement requis - dès qu'elle est sortie de sa boîte, l'imprimante est prête se mettre à l'ouvrage. D'un seul clic sur l'écran, l'utilisateur peut régler l'alimentation du filament ou son retrait.

La structure entièrement refermée est sécuritaire pour l'observation rapprochée, tandis qu'un dispositif de sûreté supplémentaire vient interrompre l'impression lorsque la porte est ouverte. Plus de soucis avec les enfants curieux qui veulent toucher ou voir de plus près! Le silence de fonctionnement est un autre point saillant. Des ventilateurs ultrasilencieux et la carte principale de CI à 4 axes ne produisent pas plus de 45 dB, pour ne pas déranger l'utilisateur durant ses moments d'études ou de repos. La Sermoon V1 Pro offre désormais la capacité de contrôle à distance et de surveillance grâce à sa caméra intégrée. En se connectant avec l'appli Creality Cloud, un clic suffit pour maîtriser et avoir un oeil sur l'imprimante.

Creality lance ses nouveaux produits sur les marchés mondiaux, et les amateurs d'impression 3D peuvent choisir leurs produits préférésen visitant la page https://www.creality.com/activity-news/product-guide.

