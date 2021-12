Acosta a conclu l'acquisition de Premium Retail Services annoncée précédemment





L'acquisition permettra d'offrir aux clients des deux entreprises des analyses et des capacités de mise en oeuvre supérieures en vue d'accroître les ventes et de conquérir le marché moderne de la vente au détail.

JACKSONVILLE, Floride, 2 décembre 2021 /CNW/ - Acosta, un fournisseur de services intégrés de vente et de marketing, a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition annoncée précédemment de Premium Retail Services (« Premium »), un important fournisseur de solutions de marchandisage au détail, de ventes et de formation en magasin et d'analyses avancées, et d'autres solutions spécialement conçues pour la vente au détail omnicanale, toutes axées sur la technologie.

L'acquisition représente une autre étape dans l'engagement continu d'Acosta à fournir une gamme inégalée de services progressifs à ses clients. Maintenant que l'acquisition est terminée, les employés de Premium s'ajoutent à l'effectif d'Acosta, qui compte maintenant 30 000 employés en Amérique du Nord. L'entreprise combinée continuera d'offrir aux clients des deux entreprises le service de grande qualité et les solutions novatrices qu'ils connaissent bien.

« Nous sommes heureux de conclure cette transaction et de marquer officiellement le début de cette nouvelle étape stimulante pour Acosta et Premium. Nos deux entreprises partagent un engagement commun à servir nos clients, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons montrer la voie dans le secteur du commerce de détail et offrir des solutions progressistes combinées à un service exceptionnel », a déclaré Brian Wynne, chef de la direction d'Acosta.

« Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe exceptionnelle d'Acosta en vue de réaliser notre objectif commun, qui consiste à créer des liens entre les gens et les marques qu'ils apprécient », a déclaré Brian Travers, coprésident de Premium. Kevin Travers, coprésident de Premium, a ajouté : « Nous nous réjouissons à l'idée d'être à l'avant-garde des tendances et d'offrir des solutions progressistes aux acheteurs en constante évolution. »

Au cours de la dernière année, Acosta a atteint une croissance durable et stratégique grâce à l'acquisition d'Impact Group afin de renforcer les services offerts aux clients de marques émergentes de produits naturels et spécialisés, et de CORE Group, afin de renforcer davantage son offre de services alimentaires pour les clients. Premium offre des solutions complémentaires à celles de Mosaic et d'ActionLink, des sociétés d'Acosta, au sein de nombreuses catégories.

À propos d'Acosta

Acosta est un fournisseur de services intégrés de vente et de marketing qui permet aux marques et aux détaillants de biens de consommation emballés de conquérir le marché moderne en fournissant des solutions progressives et un service exceptionnel. Comptant plus de 90 ans d'expérience, Acosta comprend l'évolution des besoins des consommateurs et aide ses clients à garder une longueur d'avance, ce qui leur permet d'obtenir un meilleur rendement. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.acosta.com/.

À propos de Premium Retail Services

Premium est un pionnier en matière de stratégies, d'outils et de technologies de ventes au détail audacieuses depuis 1985, dont l'objectif unique est de mettre les acheteurs en contact avec les marques qu'ils aiment. Grâce à une approche personnalisée, Premium aide les détaillants et les fabricants à accroître leurs ventes, à découvrir des idées et à offrir des produits de qualité dans le secteur de la vente au détail. Pour en savoir plus, consultez le site www.premiumretail.com.

