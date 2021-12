i2c s'associe à BEYON Money et Visa pour lancer à Bahreïn la première super application bancaire ouverte





i2c inc., l'un des principaux fournisseurs de technologies bancaires et de paiement numérique, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec BEYON Money, la super application mobile lancée par Batelco Financial Services, la branche fintech du premier fournisseur de solutions numériques et de télécommunications à Bahreïn.

Soutenue par une licence bancaire ouverte, récemment sécurisée et unique en son genre, de la Banque centrale de Bahreïn, la super application BEYON Money hébergera un portefeuille numérique offrant à ses utilisateurs les paiements de détail, de facture et de pair-à-pair. BEYON Money se connecte aux comptes bancaires grâce à la banque ouverte, fournit des informations financières et permet des transferts de fonds numériques. BEYON Money va développer des fonctionnalités d'émission et de traitement de cartes, via la plateforme agile d'opérations bancaires et de paiement, d'i2c, laquelle intégrera d'autres partenaires et des services complémentaires.

Grâce à la certification Fintech Fast Track d'i2c, BEYON Money exploitera l'infrastructure réseau de Visa pour lancer sur le marché un programme de débit numérique avec une option de carte physique disponible sur demande. En outre, i2c s'est intégré au commutateur local Benefit, qui relie les consommateurs aux facturiers de tout le Bahreïn, leur permettant ainsi de payer les services publics, loyer, téléphone portable, etc., via leur smartphone. L'application est soutenue par la Banque centrale de Bahreïn.

« Nous sommes fiers de nous associer à BEYON Money et à son équipe visionnaire alors qu'ils s'efforcent de réinventer la vie financière quotidienne de leur pays », a déclaré Aurangzaib Khan, directeur général pour la région MEA, chez i2c Inc. « Notre technologie de base a été conçue pour permettre aux visionnaires tels que Batelco Financial Services d'offrir de nouvelles possibilités dans le domaine bancaire et des paiements, et leur super application BEYON Money est l'incarnation parfaite de cette philosophie. »

Selon le rapport Global Findex de la Banque mondiale, près d'une personne sur cinq à Bahreïn n'est pas bancarisée, alors que la nation bénéficie d'un taux de pénétration mobile de 131 %. Avec cette super application, Batelco cherche à tirer parti de sa position de leader dans le domaine mobile, pour accélérer l'inclusion financière dans tout le pays. La Société prévoit de s'étendre à d'autres territoires dans un avenir proche.

À propos de Batelco Financial Services

Basée au siège de Batelco à Hamala, la société Batelco Financial Services comprend une équipe d'experts en fintech sur le plan national et international. La société nouvellement créée offrira une gamme de solutions et de services destinés aux consommateurs et aux PME, de sorte à assurer une expérience bancaire intégrée et transparente sur une seule plateforme.

À propos d'i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Avec la technologie exclusive « d'assemblage de blocs » d'i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d'une seule et même plateforme SaaS d'envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d'i2c prend en charge des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, couvrant tous les fuseaux horaires. Pour en savoir plus, consultez www.i2cinc.com, et suivez-nous sur @i2cinc.

