Propriétés de Choix s'engage à fixer des objectifs de réduction des émissions basés sur des données scientifiques





Le Fonds de placement immobilier Propriétés de Choix ("Propriétés de Choix" ou la "Fiducie") (TSX: CHP.UN) annonce aujourd'hui son engagement à définir des objectifs renforcés de réduction des émissions de gaz à effet de serre en phase avec la science climatique actuelle. Propriétés de Choix est ainsi l'un des premiers FPI canadiens à se fixer des objectifs scientifiquement fondés.

"En tant que l'un des plus grands propriétaires du Canada et détenteur de biens immobiliers à long terme, il nous incombe de jouer un rôle important dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique", déclare Rael Diamond, président et PDG. "Nous visons à créer une valeur durable au-delà du court terme, un objectif qui rejoint la nécessité de promouvoir un avenir plus durable qui permettra à terme de contrer les effets du changement climatique dans nos collectivités et sur nos activités."

Propriétés de Choix s'engage à fixer des objectifs scientifiques ambitieux par le biais de la norme zéro carbone de l'initiative Science Based Targets (SBTi), et compte les atteindre en 2022. La Fiducie entend fixer des objectifs pour toute la chaîne de valeur, y compris ses propres émissions opérationnelles, celles de ses locataires et celles de ses projets (Scope 1, 2 et 3), et définir une trajectoire pour atteindre des émissions nettes zéro d'ici 2050. Cet engagement repose sur les progrès réalisés par Propriétés de Choix ces dernières années après avoir publié ses premiers objectifs de réduction des émissions en 2019. La Fiducie continue ainsi à prendre des mesures efficaces afin de minimiser son impact environnemental et celui de ses locataires en améliorant l'efficacité opérationnelle des propriétés lucratives. La Fiducie intègre également des éléments de conception durable, comme la technologie géothermique, dans les nouveaux développements.

Les détails relatifs au programme et à la performance ESG de la Fiducie sont présentés dans son Rapport environnemental, social et de gouvernance 2020 (le "Rapport ESG") qui s'aligne sur les principales normes de divulgation, notamment celles du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et du Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD). Le rapport ESG 2020 peut être consulté sur le site de la Fiducie: choicereit.ca/fr/sustainability-fr. Les prochains rapports ESG aborderont les questions relatives à la transition de la Fiducie vers des émissions nettes zéro.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca/fr et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui traduisent les attentes actuelles de Propriétés de Choix quant aux événements futurs. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix. Ces risques et incertitudes sont susceptibles de faire différer sensiblement les résultats et événements réels de ceux qui sont communiqués ou suggérés par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans le rapport annuel 2021, la notice annuelle actuelle et le rapport du troisième trimestre 2021 de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix décline toute obligation de mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l'exige expressément. Tous les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont établis à la date du présent document et sont qualifiés par ces avertissements.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

