Recovertm remporte le prix Disruptor aux Drapers Awards 2021 pour ses efforts en faveur de la circularisation du secteur de la mode

Recovertm, producteur de fibres de coton recyclé et pionnier des matériaux durables et du recyclage depuis 1947, a reçu le prix Disruptor lors de l'édition 2021 des Drapers Awards. La société a été récompensée pour son modèle disruptif, qui vise à développer sa production de fibres de coton recyclé pour aider davantage de marques à atteindre leurs objectifs de développement durable et parvenir à une mode circulaire pour tous.

Pour leur 30e édition, les Drapers Awards rendent hommage aux revendeurs, marques, fournisseurs et agences qui ont innové pour survivre et bâti des entreprises plus résilientes dans un contexte très compliqué. Recovertm s'est vu décerner le prix Disruptor, qui récompense lesmodèles d'entreprise nouveaux ou disruptifs dont la popularité ne fait que croître dans le secteur de la mode au Royaume-Uni et en Irlande, les juges ayant déclaré que Recovertm était "vraiment très impressionnante" et offrait une solution pouvant être utilisée par de nombreux détaillants.

Recovertm est une entreprise familiale depuis quatre générations avec 70 ans d'expérience dans le recyclage des textiles, qui utilise des déchets textiles d'origine post-industrielle et post-consommation comme matière première pour produire ses fibres de haute qualité avec un faible impact. Le remplacement de 1 kg de coton par du coton recyclé Recovertm permet d'économiser jusqu'à 14 740 litres d'eau et d'éviter jusqu'à 1,1 kg de polluants et 23 kg d'émissions de CO2.

Le modèle d'entreprise innovant de Recover vise à mettre à disposition ses fibres recyclées pour n'importe quelle marque de la mode, comme l'illustre son partenariat fructueux avec Primark en 2021, et relève par ailleurs les défis de l'adaptabilité et de la circularité dans le secteur de la mode. Pour répondre à une demande croissante et aider les marques à atteindre leurs objectifs de développement durable, l'entreprise ambitionne de faire passer sa production à 200 000 tonnes métriques de fibres de coton recyclé par an d'ici 2025. Cela permettra d'économiser près de trois trillions de litres d'eau par an, l'équivalent de l'eau potable consommée par trois milliards de personnes, et d'allouer à d'autres usages 500 000 acres de terrain qui servaient jusqu'alors à la culture du coton.

« Nous sommes heureux de recevoir le prix Disruptor à l'occasion des Drapers Awards de cette année, reconnaissant Recovertm comme un agent du changement engagé dans le secteur de la mode », déclare Alfredo Ferre, PDG de Recovertm. « En collaborant étroitement avec les marques et les détaillants, et en développant notre production de fibres, nous avons pour objectif de rapprocher la mode durable du consommateur et de parvenir à une économie circulaire pour tous les acteurs du secteur. »

À PROPOS DE RECOVERtm

Recovertm est une entreprise de premier plan dans la science des matériaux et un producteur mondial de fibres de coton recyclé et de mélanges de fibres de coton de haute qualité et à faible impact. Ses produits de qualité supérieure, respectueux de l'environnement et compétitifs, sont créés en partenariat avec la chaîne d'approvisionnement pour des détaillants et des marques du monde entier, offrant ainsi une solution durable pour parvenir à une mode circulaire pour tous.

Entreprise familiale depuis quatre générations, avec plus de 70 ans à son actif dans l'industrie textile, Recovertm s'est donné pour mission de déployer sa technologie exclusive en vue de produire un impact positif et durable sur l'environnement, tout en s'associant à des marques/détaillants et d'autres acteurs du changement pour répondre aux objectifs de développement durable de l'industrie. Recovertm a été primée dans l'édition 2021 des prix Innovation by Design de Fast Company dans les catégories Développement durable et Matériaux. Pour plus d'informations, visitez www.recoverfiber.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociaux.

À PROPOS DE DRAPERS

Drapers est l'autorité reconnue dans le domaine de la distribution de produits de mode au Royaume-Uni depuis sa première publication le 6 août 1887.

Nous fournissons des actualités sectorielles, des analyses éclairées, des observations et des données clés, et offrons un nombre croissant d'opportunités de réseautage individualisé.

De la progression du numérique aux enjeux de durabilité et à l'évolution des habitudes de consommation, cette industrie dynamique a connu de nombreux changements au fil des ans. Ce qu'il reste dans l'ensemble, c'est la créativité et la passion de ceux qui travaillent au sein de cette industrie.

Chez Drapers, nous nous efforçons d'éduquer, d'inspirer et de connecter aussi bien les nouveaux venus que les leaders dans le secteur innovant de la vente au détail d'articles de mode. Nos lecteurs nous font confiance pour offrir un journalisme indépendant de haute qualité qui les aide à rester compétitifs dans un environnement commercial à la fois exigeant et en pleine évolution.

www.drapersonline.com

