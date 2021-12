eSalon lance une nouvelle poudre de retouche pour racines Conceal & Cover Root Powder de qualité supérieure





Disponible en 10 teintes, cette poudre végétalienne à appliquer au pinceau dissimule facilement les cheveux blancs pour une couvrance d'apparence naturelle

LONDRES, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La marque primée de coloration capillaire personnalisée à domicile eSalon eSalon présente une nouvelle poudre de retouche pour racines Conceal & Cover Root Powder en 10 teintes incontournables, permettant des retouches simples et pratiques entre deux colorations. En tant que nouvel ajout à la vaste gamme de soins capillaires de qualité professionnelle de la société, la formule de ce produit sans danger pour les cheveux colorés a été développée en collaboration avec l'équipe experte d'eSalon, composée de chimistes cosmétiques et de coloristes agréés.

La poudre Conceal & Cover Root Powder (26 £) est légère, pratique et facile à appliquer. Cette poudre végétalienne utilise des micro-pigments finement moulus pour assurer une bonne couvrance et est enrichie d'huile de noix du Brésil et de vitamine E pour revitaliser et protéger.

La poudre compacte est livrée avec un pinceau à double embout pour vous permettre de retoucher facilement les petites zones ou de l'appliquer rapidement sur des zones plus étendues, idéal pour une utilisation facile sur les cheveux blancs tenaces et les repousses. Elle peut également être utilisée comme poudre à sourcils. Le boîtier est également doté d'un miroir pratique et peut se glisser facilement dans votre sac à main pour faciliter les retouches lors de vos déplacements.

La vaste gamme de teintes est conçue pour correspondre à la plupart des couleurs classiques de cheveux : blond clair, blond foncé, blond vénitien, roux, auburn clair, brun clair, brun moyen, auburn foncé, brun foncé et noir. La poudre Conceal & Cover Root Powder est disponible dans la plupart des pays européens, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

« Idéale pour tous les types et toutes les textures de cheveux, notre nouvelle poudre pour racines possède un fini mat et soyeux qui ne colle pas, elle se fond parfaitement à vos cheveux et sa couleur reste en place jusqu'à votre prochain shampooing, » a déclaré Leianna Hillo, chef coloriste chez eSalon. « Pour une tenue encore plus durable, utilisez votre laque à fixation légère préférée ».

Pour en savoir plus et acheter les produits, veuillez consulter le site https://www.esalon.co.uk/products.

À propos de eSalon

eSalon est une marque de coloration à domicile de qualité professionnelle entièrement personnalisée, fabriquée sur commande et expédiée directement aux clients avec tout ce dont ils ont besoin pour faire leur coloration à la maison. eSalon a élaboré plus de 286 000 combinaisons de couleurs uniques et expédié plus de 11 millions de commandes à ce jour en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Toute la gamme de soins capillaires eSalon est certifiée par le programme sans cruauté Leaping Bunny. Colorsmith, a été lancé aux États-Unis en juin 2020 et étendu à l'Europe en juin 2021. Et en janvier 2021, la société a lancé les soins capillaires personnalisés AURA.

Contact pour les médias :

Samantha Preece

samantha@sp-communications.co.uk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1700853/CC_RootPowder_Soona_ATX20393_retouched_v1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1246237/eSalon_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 18:01 et diffusé par :