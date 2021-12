Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce en matière de logement à Saskatoon





SASKATOON, SK, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Marv Friesen, député provincial de Saskatoon Riversdale, ainsi que la conseillère Hillary Gough, de la ville de Saskatoon, Glen McCallum, président de la Métis Nation - Saskatchewan, et à Sean Willy, de l'Indigenous Home Innovation Initiative et du comité directeur autochtone, pour l'annonce.

Date : 3 décembre 2021 Heure : 10 h 00 Heure du Centre Endroit : 412 avenue P sud, Saskatoon, SK L'annonce sera aussi diffusée en direct au : https://encoreglobal.zoom.us/j/97309916665?pwd=Y3ZuL2twc1JmSXJiQW92cVVYK0JkQT09

Remarques :

Les représentants des médias peuvent aussi participer à la séance de questions et réponses grâce à la fonction de clavardage en direct ou par téléconférence :

(+1) 877 369 0926

(+1) 855 880 1246

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

