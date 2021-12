La couleur de la créativité: LANDR dévoile Chromatic, son nouvel instrument virtuel centré sur les artistes





MONTREAL, Québec, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- LANDR présente Chromatic, son tout nouvel instrument virtuel unique avec des sons exclusifs créés par des artistes, musiciens et producteurs émergents ou renommés. Avec du nouveau contenu ajouté quotidiennement, les utilisateurs de Chromatic peuvent accéder à un éventail toujours plus grand de nouveaux sons regroupés par artiste, couleur et émotion, le tout accessible dans une interface intuitive et puissante.

Conçu par un artiste, un "set" de sons Chromatic donne non seulement accès à des boucles d'instruments, de voix, d'effets et d'ambiances sonores inspirants, mais aussi à l'histoire qui se cache derrière ces sons. La présentation visuelle saisissante enrichit l'expérience avec des illustrations stylisées distinctives pour chaque artiste, une biographie et des liens vers leur profil LANDR et leurs réseaux sociaux pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou même collaborer. De nombreux "sets" seront constamment ajoutés avec des artistes tels que D Smoke, nominé aux Grammy 2020 (meilleur nouvel artiste, meilleur album rap) et la chanteuse-compositrice montréalaise Ariane Moffatt (avec son collectif SOMMM) qui contribuent au contenu exclusif, apportant leurs propres couleurs à la bibliothèque de Chromatic.

« En tant qu'instrument, Chromatic vous permet d'explorer, de jouer et de manipuler des sons originaux créés par des artistes et des producteurs, en vous les appropriant », révèle Pascal Pilon, PDG de LANDR.

« Nous avons développé Chromatic pour ramener l'élément humain dans votre studio virtuel, une façon unique de collaborer avec les créateurs de vos morceaux et styles musicaux préférés. »

Conçu par des artistes, pour des artistes, Chromatic est une plateforme en constante expansion où les artistes peuvent partager leur identité créative, tout en partageant les revenus mensuels générés par l'instrument. Les utilisateurs de Chromatic sont inspirés pour créer de la nouvelle musique à partir de ce contenu interactif et captivant, tout en se connectant instantanément à une communauté mondiale toujours croissante de chanteurs, "beat-makers", musiciens et designers sonores professionnels. Dans le cas d'artistes ayant déjà une grande renommée, il sera même possible de partager les droits sur les oeuvres dérivées, dans le cadre d'un arrangement unique qui profite à la fois à l'artiste et à l'utilisateur créatif de Chromatic.

Comme tous les outils de création de LANDR, Chromatic est intégré à l'offre de plus en plus étoffée de la plateforme pour les créatifs. Désormais disponible dans son intégralité dans le cadre du pass "All Access", Chromatic apporte une nouvelle dimension au paysage créatif de LANDR. À partir de 9,99 $/mois pour les 6 premiers mois et 14,99 $ par la suite, le pass All Access permet aux utilisateurs de bénéficier de tous les services LANDR. Cela inclut une vaste bibliothèque de samples libres de droits, leur service de mastering assisté par IA, de distribution de musique, de collaboration avec les Sessions, et maintenant un instrument virtuel unique avec sa bibliothèque exclusive de contenu créé par des artistes. Chromatic est également disponible séparément en téléchargement gratuit, avec un accès à la bibliothèque complète de sons libres de droits pour seulement 9,99 $ par mois.

« Nous voulons établir la norme en matière de valeur ajoutée aux outils des créateurs de musique », explique Pascal Pilon. « LANDR veut être un guide pour aider les créateurs de musique à réaliser leurs projets, et cela signifie également créer des endroits inspirants où ils peuvent aller lorsqu'ils sont bloqués sur le plan créatif. Chromatic inspirera les artistes à trouver leur propre voix créative, en leur donnant un nouveau moyen de se connecter aux autres artistes, et en leur permettant de jouer et d'utiliser les sons qu'ils aiment dans le processus. »

Que propose Chromatic ?

En tant que premier instrument virtuel à offrir une plateforme de diffusion de contenu axée sur les artistes, Chromatic a été conçu pour élargir les possibilités offertes aux créateurs de la manière la plus simple et la plus efficace qui soit.

Utiliser Chromatic en tant que créateur de musique :

Lorsque l'on crée de la musique avec Chromatic, l'inspiration n'est jamais loin du bout des doigts de l'utilisateur.

Qu'il s'agisse de nouveaux créateurs ou de professionnels, le design intuitif de Chromatic permet à tout le monde de créer immédiatement et d'accéder à un contenu sonore de qualité dans tous les genres de musique. Grâce à des catégories d'émotions codées par couleur, les utilisateurs peuvent rapidement écouter et choisir leurs "sets" de sons préférés et les incorporer à leur création à n'importe quel stade, en les adaptant au tempo et à la tonalité de n'importe quel projet (grâce à la technologie "élastique Pro V3" de zplane.development).

Contribuer à Chromatic en tant qu'artiste, label ou collectif :

Chromatic offre aux artistes une nouvelle source potentielle de revenus, puisque les revenus d'abonnement sont partagés avec les partenaires de contenu chaque mois en fonction des téléchargements de leurs "sets" dans l'instrument. Par la même occasion, les artistes sont aidés dans le développement de leurs marques pour s'engager d'une nouvelle manière auprès de la communauté florissante des créateurs.

Pour un groupe limité d'artistes et de labels, LANDR proposera la prise en charge de la répartition pour les oeuvres créées à partir de leurs "sets" Chromatic. Grâce à cet arrangement unique, Chromatic servira de base aux producteurs émergents pour collaborer avec les artistes vedettes, ce qui pourra donner lieu à une sortie et promotion d'une nouvelle oeuvre créée avec leur contenu Chromatic. Les producteurs émergents auront l'occasion de développer leur base de fans et leur visibilité grâce à cette collaboration, tout en partageant les revenus de la nouvelle sortie. LANDR recherche actuellement des partenaires pour participer à ce type de projet, dont le lancement est prévu pour début 2022.

Que vous soyez un artiste ou un label à la recherche de nouveaux moyens de monétiser du contenu créatif, ou un créateur de musique à la recherche du prochain instrument virtuel qui débloquera votre inspiration, rendez-vous sur le site Web de LANDR pour découvrir Chromatic.

Contact direct pour les demandes concernant les artistes et les labels : Daniel Rowland à chromatic@landr.com

À propos de LANDR

Fondée en 2014, LANDR est une plateforme où les créateurs de musique peuvent créer, masteriser et distribuer leur musique. Avec son équipe passionnée d'ingénieurs, de producteurs et de musiciens, LANDR poursuit son travail révolutionnaire à l'intersection de la musique et de la technologie, en combinant le plus large ensemble d'outils et de services du secteur sous une seule plateforme pour soutenir les créateurs émergents et professionnels.

