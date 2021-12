Les merveilles de la neige, la beauté de l'humanité : le documentaire de coproduction sino-française « Aventure sur la neige » a été présenté en première à Changchun, dans la province de Jilin, en Chine.





BRUXELLES, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 29 novembre au soir, le documentaire de coproduction sino-française « Aventure sur la neige » a été présenté en avant-première au cinéma Changying de la ville de Changchun, dans la province de Jilin. Sous la direction du Bureau de la promotion de Jilin à l'extérieur et du Bureau d'Information du Gouvernement populaire de la Province du Jilin, le film a été réalisé conjointement par Médias Internet Co., Ltd., le Centre de Communication internationale de Chine et France TV Producers. « Aventure sur la neige » est le premier documentaire de grande envergure tourné par la province de Jilin en coopération avec des médias étrangers. Il promeut l'esprit des Jeux olympiques et offre des cadeaux aux Jeux olympiques d'hiver, permettant aux spectateurs de découvrir la beauté de la poudreuse tout en appréciant la beauté de l'humanité.

Le programme est axé sur la « beauté ». Le skieur chinois s'est rendu en France, en Savoie, et le skieur français s'est rendu en Chine, dans la province de Jilin. Ils ont utilisé le téléphone portable pour communiquer et découvrir le défi de l'autre, dans les Alpes et dans les montagnes de Changbai.

Il est entendu qu'il a fallu 3 ans pour filmer et produire « Aventure sur la neige », et que le processus s'est avéré particulièrement difficile. La principale équipe de création était déterminée à innover et a persisté à tourner le documentaire dans des conditions limitées, et espérait amener le public à découvrir le caractère unique de la glace et de la neige à travers des images merveilleuses et exquises. La neige rapproche les cultures.

« Aventure sur la neige » sera également lancé dans les principaux médias du pays. Eurasia Center sera chargé de sa distribution. Il sera diffusé en France dans un avenir proche, ce qui créera une forte atmosphère d'activités liées à la glace et à la neige dans l'ensemble de la société, et contribuera à enclencher une dynamique pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1700336/image_824780_52012019.jpg

