CCTV+ : Peng Liyuan transmet ses meilleurs voeux aux élèves séropositifs à l'occasion de la Journée mondiale du sida

BEIJING, 2 décembre 2021 /CNW/ - Mercredi, à l'occasion de la trente-quatrième Journée mondiale du sida, Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a offert ses meilleurs voeux aux élèves de l'école Ruban Rouge de Linfen, dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, le seul établissement du pays spécialement conçu pour les jeunes atteints du VIH/sida.

Madame Liyuan, qui est également ambassadrice de bonne volonté pour la tuberculose et le VIH/sida de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a transmis ses meilleurs voeux au moyen d'un message vidéo aux enfants de l'école, laquelle célèbre également ses dix ans d'existence cette année.

Dans son message vidéo, Peng Liyuan a partagé ses souvenirs avec les élèves et les enseignants de l'école au cours de la dernière décennie, et a encouragé les élèves à s'inspirer des modèles qui les entourent et à transmettre l'amour qu'ils ont reçu au fil des ans.

« Il y a dix ans, un groupe de grands frères et de grandes soeurs qui ont vécu des drames familiaux semblables aux vôtres sont entrés, le coeur brisé, à l'école Ruban Rouge, grâce à l'initiative de personnes bien intentionnées. Ici, ils ont cessé de se sentir humiliés et ont commencé à faire preuve d'une ouverture d'esprit et à créer leur propre bonheur, à mesure qu'ils laissaient leur faiblesse et leur fragilité derrière eux et devenaient plus forts chaque jour. Ils ont appris à ne plus craindre les tempêtes et à renforcer leur capacité à faire face à l'adversité, pour finalement briller de mille feux », a déclaré la première dame chinoise.

« Grâce aux efforts communs des comités du Parti communiste chinois et des gouvernements à tous les niveaux, de concert avec de nombreux membres d'organisations sociales bien intentionnées, près de 60 élèves ont reçu une éducation et des soins à l'école au cours des 10 dernières années. Une douzaine d'entre eux ont même réussi les examens d'entrée nationaux pour poursuivre des études universitaires, a expliqué Mme Liyuan, alors qu'elle partageait les souvenirs de ses visites avec les élèves et leur parlait des moments de joie vécus avec eux au cours des dernières années.

Vous devriez vous inspirer de ces modèles, qui sont des talents très précieux pour la construction du pays ».

Elle se réjouit de voir que l'amour et la bonté se transmettent au fil des ans à l'école. Cette dernière continue d'accueillir de jeunes visages qui reviennent enseigner aux enfants et prendre soin d'eux.

Elle est également heureuse d'apprendre que les élèves profitent aujourd'hui d'un meilleur environnement, grâce à des salles de classe multifonctionnelles et à un terrain de jeu amélioré.

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=fdbMM28OfR4

