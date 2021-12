Retour de la collecte de rue de La guignolée des médias à Montréal : Une formule réduite, mais festive!





MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Avec une dizaine de lieux de collecte extérieurs dans l'île de Montréal, la traditionnelle collecte de rue de La guignolée des médias a affiché cette année une taille plus petite et des heures diminuées. À 16h aujourd'hui, la collecte s'élevait à 73 949 $. L'enthousiasme d'une centaine de bénévoles, leur énergie et leurs efforts à stimuler les dons ont été remarquables. L'atmosphère a d'ailleurs été à la fête dès 6h. Le bilan final de cette journée sera dévoilé le lundi 6 décembre prochain sur Cision.

Visiblement heureux, Anthony Vendrame en était à sa première expérience comme bénévole pour La guignolée. « On est tellement contents de s'engager, ça fait du bien de donner! On est ici depuis 6 h 30. Les gens sont très gentils. Je trippe au boutte! »

Dons acceptés jusqu'au 31 décembre

Les précieux amis de La guignolée que sont Jean Coutu, Maxi et Provigo mettent à votre disposition jusqu'au 31 décembre prochain 540 succursales partout au Québec. Vous pourrez y verser un don en argent ou déposer des denrées alimentaires non périssables.

Toujours jusqu'à la fin de 2021, vous pouvez donner à guignolee.ca ou encore texter NOEL au 20222 pour offrir 10 $. Nos porte-paroles - Sophie Cadieux, Salomé Corbo, Mario Jean, Luc Langevin, Josée Lavigueur, Pascal Morrissette, Matthieu Pepper, Geneviève Schmidt, Félix-Antoine Tremblay et Anne-Marie Withenshaw - seront disponibles durant tout le mois de décembre pour traiter de l'insécurité financière et alimentaire, et encourager avec coeur les donateurs.

Des organismes proches de vous

À Montréal, les dons recueillis seront remis à Jeunesse au Soleil, à Moisson Montréal et à la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal.

Voici les catégories d'aliments et de produits acceptés :

Conserves (viandes, légumineuses, poissons, lait maternisé, aliments pour bébés, soupes, etc.), céréales, thé, café, riz, pâtes alimentaires, sauces, etc.

Produits d'hygiène personnelle (savons, dentifrices, brosses à dents, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables, mouchoirs de papier, papier hygiénique, etc.);

Articles d'entretien ménager et médicaments d'utilisation courante (sirops, analgésiques, antihistaminiques, etc.).

À propos de La guignolée des médias

Depuis sa naissance en 2001, La guignolée des médias a récolté au-delà de 49 millions $ et des milliers de kilos de denrées au bénéfice de plusieurs dizaines d'organismes et de comptoirs d'aide alimentaire d'ici. L'opération est tenue pendant les Fêtes, mais aussi lorsque la situation économique fragile l'exige, comme le démontre la somme de 1,2 million $ récoltée au printemps 2020 lors d'une opération spéciale mise sur pied au début de la pandémie.

