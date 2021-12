Invitation aux médias - Dépôt du plan d'action gouvernemental pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs

La société humaine se trouve maintenant à un stade de développement rapide au milieu d'incertitudes de tout ordre. Nous avons, d'une part, des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, la thérapie génique et les technologies...

L'ensemble des Canadiennes et des Canadiens devraient se sentir en sécurité et à l'abri de la violence, de la discrimination et du harcèlement physiques, émotionnels ou sexuels, où qu'ils vivent. Comme la pandémie de COVID-19 a creusé les inégalités...