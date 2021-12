CSC Global Financial Markets élargit ses services de dépositaire aux Pays-Bas avec de nouveaux agréments pour les OPCVM ; l'agrément obtenu pour les fonds alternatifs est élargi.





CSC, le premier fournisseur mondial de services commerciaux, juridiques, fiscaux et de marques numériques, a obtenu des agréments de dépositaire supplémentaires de la part de l'autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). Après avoir été l'un des premiers dépositaires non bancaires à recevoir un agrément de dépositaire pour les fonds immobiliers et d'infrastructure, CSC a maintenant élargi son agrément aux fonds d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). En outre, l'agrément de CSC pour les fonds alternatifs a été élargi pour inclure les catégories d'actifs suivantes : instruments financiers, capital-investissement, dette privée et transport maritime.

« Nous sommes très heureux que nos services de dépositaire couvrent désormais une liste élargie de stratégies d'investissement aux Pays-Bas. L'ajout de l'agrément pour les OPCVM est une étape importante dans l'histoire de CSC aux Pays-Bas. La réaction du marché est extrêmement positive et nous sommes déjà en train d'accueillir notre premier gestionnaire d'OPCVM », déclare Mascha Hartskeerl, responsable des services de dépôt chez CSC Global Financial Markets aux Pays-Bas. « Ces nouveaux agréments nous permettent d'être au service d'un plus large éventail de gestionnaires de fonds et de leur offrir un niveau de service et d'expertise aussi élevé que celui que nous offrons à nos clients existants ».

Ces élargissements renforcent les capacités de l'entreprise aux Pays-Bas et permettent de faire progresser la stratégie à long terme de CSC, qui consiste à fournir une suite complète de solutions multi-juridictionnelles en matière d'investissements alternatifs, de marchés des capitaux et de solutions pour les entreprises dans les principaux centres financiers mondiaux.

« Cette offre élargie s'appuie sur nos services de dépôt existants en Europe et permettra à notre clientèle mondiale de bénéficier d'un service encore plus élargi et plus évolutif », déclare Paul Whelan, responsable européen des services de dépôt. « Notre société américaine privée, créée il y a 120 ans, offre à nos clients un niveau de service et d'expérience avec lequel peu de sociétés du secteur peuvent rivaliser ».

À propos de CSC

CSC est l'un des principaux fournisseurs de services administratifs spécialisés destinés aux gestionnaires d'actifs alternatifs pour toute une gamme de stratégies d'investissement, de participants aux marchés de capitaux sur les marchés publics et privés, et d'entreprises à la recherche d'un soutien fiduciaire et de gouvernance. Nous sommes le partenaire indéfectible de 90 % des entreprises du Fortune 500®, de près de 10 000 cabinets d'avocats et de plus de 3 000 institutions financières. Les acteurs des marchés financiers mondiaux de CSC sont situés dans les principaux centres financiers des États-Unis, d'Europe et d'Asie-Pacifique. Nous sommes une entreprise mondiale capable d'effectuer des transactions partout où se trouvent nos clients, ce que nous faisons en déployant des experts dans toutes les entreprises pour lesquelles nous travaillons. Pour plus d'informations sur les services de CSC, rendez-vous sur le site cscgfm.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 16:25 et diffusé par :