Cérémonie de remise des médailles - Vingt et un membres de corps de police autochtones honorés pour leurs années de service

QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Dix-neuf policiers et deux policières, travaillant dans des corps de police autochtones, se sont vu décerner la Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec ou encore la Médaille ou la Barrette pour services distingués de la gouverneure générale du Canada.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en compagnie du lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon, a procédé à la remise de ces distinctions lors de la 12e Cérémonie de remise des médailles, qui s'est tenue à l'Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake à l'occasion du Colloque des directeurs de police autochtone du Québec.

Citations :

« C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous soulignons non seulement l'engagement hors pair de ces policiers et policières au fil des ans, mais aussi leur persévérance dans l'accomplissement d'un travail exigeant. Les récipiendaires que nous honorons aujourd'hui sont des exemples inspirants pour leurs proches et leurs collègues. Je les félicite pour leur contribution soutenue au maintien d'un environnement de vie sécuritaire dans les communautés autochtones du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ces policières et policiers, que nous honorons aujourd'hui, méritent notre vive appréciation et nos chaleureux remerciements pour avoir su assurer, au cours de toutes ces années, la sécurité et la protection de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Nous nous devons de manifester un grand respect pour nos récipiendaires en regard de leur engagement dans l'accomplissement du devoir qui est leur. »

L'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec

Faits saillants :

La Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec est décernée aux policiers ayant cumulé 15 années de service dans différents corps de police autochtones du Québec.

La Médaille pour services distingués de la gouverneure générale du Canada est remise aux policiers ayant atteint 20 années de service.

est remise aux policiers ayant atteint 20 années de service. La Barrette pour services distingués de la gouverneure générale du Canada est remise aux policiers ayant cumulé 30 ou 40 ans de service au sein d'un service de police canadien.

ANNEXE - Récipiendaires

Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec (15 ans de service)

M me Lee Ann O'Brien , directrice adjointe, Akwesasne Mohawk Police Service

, directrice adjointe, Akwesasne Mohawk Police Service M. Jeffrey Bova , policier, Akwesasne Mohawk Police Service

, policier, Akwesasne Mohawk Police Service M. David Thompson , policier, Akwesasne Mohawk Police Service

, policier, Akwesasne Mohawk Police Service M. Dany Landry , policier, Eeyou Eenou Police Force

, policier, Eeyou Eenou Police Force M. Adolphe Flamand , policier, Eeyou Eenou Police Force

, policier, Eeyou Eenou Police Force M. Myles Blackned , enquêteur, Eeyou Eenou Police Force

, enquêteur, Eeyou Eenou Police Force M. Trevor Polson , policier, Timiskaming First Nation Police Force

, policier, Timiskaming First Nation Police Force M. Donald Wabie , policier, Timiskaming First Nation Police Force

, policier, Timiskaming First Nation Police Force M. Ghislain Ouellette , policier, Sécurité publique de Wemotaci

Médaille de la gouverneure générale du Canada pour services distingués (20 ans de service)

M. Aronienens Porter, sergent, Akwesasne Mohawk Police Service

M. Kariwate Mitchell, sergent-détective, Akwesasne Mohawk Police Service

M. Norman King , policier, Akwesasne Mohawk Police Service

, policier, Akwesasne Mohawk Police Service M. Steven Boudrias , lieutenant, Eeyou Eenou Police Force

, lieutenant, Eeyou Eenou Police Force M. Trapper Metallic, directeur, Listuguj Police Department

Police Department M. Jacob Mitchell , directeur adjoint, Listuguj Police Department

, directeur adjoint, Police Department M me Sharon Barnaby , sergente-détective, Listuguj Police Department

, sergente-détective, Police Department M. Andrew Dewache , policier, Kitigan Zibi Police Department

, policier, Kitigan Zibi Police Department M. Justin Petonoquot, enquêteur, Kitigan Zibi Police Department

M. Philippe Simpson , enquêteur, Service de police Lac-Simon

Barrette de la gouverneure générale du Canada pour services distingués (30 ans de service)

M. Marven Condo , directeur par intérim, Gesgapegiag Police Department

Barrette de la gouverneure générale du Canada pour services distingués (40 ans de service)

M. Jonathan Caldwell , policier, Akwesasne Mohawk Police Service

