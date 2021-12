Pandémie de la COVID-19 - Déploiement de tests rapides de dépistage pour les parents dans l'ensemble du réseau des services de garde du Québec





QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère de la Famille (MFA) annoncent que, dès le lundi 6 décembre, des tests rapides de dépistage seront fournis, par leur service de garde, aux parents d'enfants âgés de plus d'un an et qui ont développé des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19. Ces tests rapides pourront être utilisés par les parents à la maison.

Cette nouvelle mesure permettra de doter les parents et les services de garde d'un outil additionnel de prévention des cas et des éclosions. Ainsi, les parents pourront recevoir ces tests de dépistage et les réaliser à la maison pour leurs enfants âgés de plus d'un an. Il est important de noter que ces tests sont destinés prioritairement aux enfants, compte tenu du fait qu'ils ne sont pas vaccinés.

Cet outil additionnel s'inscrit dans la stratégie de dépistage du gouvernement et représente une première étape pour amener plus d'autonomie dans la façon de dépister les Québécoises et Québécois. De plus, ceci simplifiera le quotidien des parents à l'approche des Fêtes. Cette stratégie répond aussi à une demande des services de garde. Ces derniers ont été informés de cette mesure.

Lorsqu'un enfant de plus d'un an présentera des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, le service de garde remettra au parent une trousse, afin que l'enfant puisse être dépisté grâce à un test rapide de dépistage à la maison (autotest). En cas de résultat positif, les parents doivent se rendre avec l'enfant dans un centre désigné de dépistage de leur région pour faire confirmer ce diagnostic par un test de laboratoire et faire tester les autres membres de la famille.

À terme, il est prévu d'outiller les parents d'enfants qui fréquentent un milieu de garde, qu'il soit subventionné ou non subventionné. Cette clientèle est priorisée puisqu'aucun vaccin n'a été homologué jusqu'à maintenant pour les enfants de moins de 5 ans.

Précisons que les tests rapides rendent disponibles des résultats après quelques minutes et peuvent rapidement indiquer si une personne est infectée. Cependant, ils ont une fiabilité moindre par rapport aux tests habituellement utilisés en laboratoire. C'est pourquoi il est nécessaire de faire confirmer un résultat positif dans un centre de dépistage. Complémentaires aux autres mesures mises de l'avant dans le réseau, les tests rapides sont néanmoins très utiles pour faciliter le dépistage précoce de la COVID-19.

Faits saillants :

La façon de se procurer les trousses varie selon les régions administratives. Les services de garde sont invités à consulter dès maintenant la page Web sur le dépistage rapide dans les services de garde pour connaître les modalités s'appliquant à leur région, soit la façon de se procurer les tests la première fois ainsi que la façon de renouveler leur commande par la suite. Les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial assureront la distribution des boîtes de tests auprès des responsables de la garde en milieu familial reconnu.

Dans certaines régions, les services de garde recevront le premier approvisionnement grâce à une livraison directement dans leur milieu, tandis que dans d'autres régions, ils devront se procurer les trousses de dépistage dans des centres de dépôt désignés par le CISSS ou le CIUSSS de leur région.

Chaque trousse comprend cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions permettant de les réaliser.

Ajoutons que plusieurs outils d'information et de formation au sujet des tests rapides seront disponibles dès le 6 décembre, notamment une page Web, une vidéo explicative ainsi qu'un feuillet destiné aux parents.

À noter que les employés des services de garde n'ont pas l'autorisation de réaliser eux-mêmes ce test, même si le parent y consent.

Il est à noter que le Québec dispose d'un nombre limité de tests rapides dans ses entrepôts et a fait des demandes au gouvernement fédéral pour en obtenir davantage.

