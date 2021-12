Eaton lance plusieurs technologies d'actionnement variable de soupape pour permettre aux constructeurs de camions commerciaux de répondre aux prochaines réglementations sur les émissions en Chine





La société de gestion de l'énergie Eaton a annoncé aujourd'hui que sa division Vehicle Group avait lancé une gamme complète de technologies d'actionnement variable de soupape (variable valve actuation, VVA) pour permettre aux constructeurs de véhicules commerciaux de répondre aux prochaines réglementations sur les émissions en Chine. Ces réglementations s'annoncent beaucoup plus strictes que les normes actuelles.

« Les constructeurs automobiles qui produisent des véhicules pour le marché chinois recherchent comment satisfaire aux futures réglementations sur les émissions », a déclaré Fabiano Contarin, directeur produits, Distribution mécanique des véhicules commerciaux, division Vehicle Group, chez Eaton. « Eaton est le partenaire idéal pour soutenir cet effort, compte tenu de notre expérience considérable dans l'appui aux constructeurs européens et américains d'automobiles et de camions, pour le développement de technologies de réduction des émissions. »

Les solutions VVA d'Eaton reposent sur deux composantes : 1) un culbuteur avec capsule commutable, et 2) un demi-culbuteur pour une désactivation complète. En combinant ces deux composantes, plusieurs stratégies de VVA peuvent être utilisées dans quasiment n'importe quelle architecture de moteur ? simple ou double arbre à cames, ainsi que dans les moteurs à cames situées dans le bloc ? et pour des cylindrées de 2,0 litres à 15,0 litres.

La technologie CDA de la division Vehicle Group réduit simultanément le CO 2 et le NOx

La désactivation de cylindre (cylinder deactivation, CDA) est une technologie VVA qui implique la désactivation de l'ouverture de la valve d'admission et d'échappement, ainsi que de l'injection de carburant vers certains cylindres lorsqu'un moteur fonctionne à charge faible. Ceci augmente la température des gaz d'échappement, permettant au post-traitement de l'oxyde d'azote (NOx) de rester efficace à charge faible, et de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ).

La CDA est une solution idéale pour les véhicules commerciaux effectuant des arrêts fréquents, tels que les camions-poubelles ou camions de livraison. Elle réduit simultanément le NOx et le CO 2 , ce qui la rend plus efficiente que les autres technologies de réduction du NOx, qui ont pour inconvénient d'accroître le CO 2 . La CDA peut réduire le NOx de plus de 40 %, et le CO 2 de 5 % à 8 %.

Une technologie de fermeture retardée des valves d'admission permet de réduire les émissions

Eaton propose également une technologie de fermeture retardée des valves d'admission (Late Intake Valve Closing, LIVC), qui retarde la fermeture de la valve d'admission afin que le ratio effectif de compression soit inférieur au ratio d'expansion. La technologie LIVC augmente l'efficience thermique du moteur, permettant ainsi une économie de carburant et une réduction des émissions de CO 2 . La réduction du volume d'air entrant dans le moteur, via un temps d'entrée plus court, augmente la température d'échappement de 40 degrés Celsius, ce qui contribue à la gestion thermique du post-traitement. Globalement, la technologie LIVC peut réduire le CO 2 de 1 % à 2 %, et présente le plus d'efficience pour des applications de type poids lourds routiers.

