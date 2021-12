NuScale Power dévoile le nom de ses centrales SMR phares, à l'heure où la société se rapproche de la commercialisation





NuScale Power a dévoilé aujourd'hui le nom officiel de ses centrales électriques à petit réacteur modulaire (SMR) ? VOYGRtm. NuScale opère au premier plan de l'innovation en matière d'énergie, et le nom VOYGR démontre combien NuScale fait évoluer le monde en créant une source d'énergie plus intelligente, plus écologique, plus sûre et plus compétitive en termes de coûts. La conception de la VOYGR-12, centrale électrique extensible phare de NuScale, peut accueillir jusqu'à 12 modules NuScale Power Modulestm (NPM), pour une production brute totale de 924 mégawatts électriques (MWe). NuScale propose également des solutions de centrales électriques extensibles de dimension plus réduite, la VOYGR-4 (308 MWe) à quatre modules, et la VOYGR-6 (462 MWe) à six modules, sous-tendues par le niveau de sécurité rigoureux de la technologie SMR NuScale Power Moduletm de la société. La première centrale VOYGR sera opérationnelle d'ici la fin de la décennie.

12-Module (924 MWe) 6-Module (462 MWe) 4-Module (308 MWe) VOYGRtm-12 VOYGRtm-6 VOYGRtm-4

Premières et seules SMR à bénéficier de l'approbation de conception de la Commission réglementaire des États-Unis sur le nucléaire, les centrales VOYGR constituent une solution extensible de centrales électriques, intégrant une conception de système de sécurité entièrement passif, un tarif plus abordable, ainsi qu'une meilleure flexibilité pour les diverses applications électriques et de traitement de la chaleur. Les centrales SMR VOYGR de NuScale sont inégalées, offrant des caractéristiques et capacités qui n'existent nulle part ailleurs dans les centrales électriques nucléaires actuelles, pour les clients recherchant une électricité sans carbone et extrêmement fiable, dans le cadre de processus industriels et infrastructurels critiques.

« Je suis très heureux d'annoncer le nom de nos centrales électriques à petit réacteur modulaire, VOYGR, qui vont accélérer la transition du monde vers une économie propre, tout en luttant contre le changement climatique », a déclaré John Hopkins, président-directeur général de NuScale Power. « Nous sommes déterminés à transformer l'énergie afin de transformer le monde, et le nom VOYGR représente nos technologies de centrales révolutionnaires, qui établissent une nouvelle référence en termes d'énergie propre, fiable et sûre. »

NuScale continue de maintenir une forte dynamique de programme visant la commercialisation de sa technologie SMR, et incluant le développement de la chaîne logistique, la finalisation de la conception d'usine standard, la planification des activités de livraison de l'usine, et les plans de démarrage et de mise en service. NuScale sera prête à livrer la première centrale VOYGR au Carbon Free Power Project (CFPP), une initiative menée par le consortium énergétique public Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS), d'ici la fin de la décennie. NuScale continue de s'associer avec des entités domestiques et internationales pour étudier le déploiement de la technologie SMR de NuScale en tant que solution permettant de fournir une énergie fiable, sûre, abordable, flexible sur le plan opérationnel, et sans carbone, pour diverses applications.

À propos de NuScale Power

NuScale Power a développé une nouvelle centrale nucléaire modulaire à réacteur à eau légère, destinée à alimenter en énergie la production d'électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d'hydrogène et d'autres applications de traitement de la chaleur. Cette technologie révolutionnaire de petit réacteur moléculaire (SMR) est proposée en plusieurs dimensions extensibles, dont la centrale électrique VOYGRtm-12, qui intègre 12 modules (77 MWe) NuScale Power Modulestm (NPM), recourant à une version plus sûre, plus réduite et extensible de technologie de réacteur à eau pressurisée. Nous proposons également des solutions plus réduites de centrales électriques, la VOYGR-4 (308 MWe) à quatre modules, et la VOYGR-6 (462 MWe) à six modules, sachant toutefois que d'autres solutions seront possibles. Forte d'une multitude d'options énergétiques flexibles, NuScale est vouée à répondre aux besoins énergétiques divers des clients du monde entier. L'investisseur majoritaire dans NuScale est Fluor Corporation, une entreprise mondiale d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, comptant 70 années d'expérience dans le secteur de l'énergie nucléaire commerciale.

Le siège social de NuScale est situé à Portland, dans l'Oregon, et ses bureaux sont répartis entre Corvallis dans l'Oregon, Rockville dans le Maryland, Charlotte en Caroline du Nord, Richland dans l'État de Washington, et Londres au Royaume-Uni. Suivez-nous sur Twitter : @NuScale_Power, Facebook : NuScale Power, LLC, LinkedIn : NuScale-Power, et Instagram : nuscale_power. Consultez le site Web de NuScale Power.

