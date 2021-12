Darktrace signale une augmentation de 30 % des attaques de rançongiciels frappant les entreprises pendant la période des Fêtes





CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 2 décembre 2021 /CNW/ - Darktrace, leader mondial en matière d'IA de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que ses chercheurs en sécurité ont observé une augmentation de 30 % des tentatives d'attaques de rançongiciels frappant les entreprises pendant la période des Fêtes chaque année de 2018 à 2020, par rapport à la moyenne mensuelle.

Les chercheurs ont également noté une augmentation moyenne du nombre de tentatives d'attaques de rançongiciel de 70 % en novembre et décembre, par rapport à janvier et février. À la suite d'un nombre record d'attaques de rançongiciels cette année, l'entreprise s'attend à ce que ce nombre atteigne un nouveau sommet au cours de la période des Fêtes de 2021.

Au cours de la saison des fêtes de 2021 qui ne fait que commencer, la technologie d'IA de Darktrace a détecté et interrompu de façon autonome une attaque de rançongiciels à un stade précoce en cours contre une ville des États-Unis, empêchant ainsi une exfiltration ou un chiffrement des données. L'équipe de sécurité de la ville a eu la clairvoyance de déployer une solution d'intelligence artificielle pour combattre les attaques de rançongiciels en plusieurs étapes, ce qui lui a permis de contrecarrer les plans des pirates à un stade précoce.

Bien souvent, un rançongiciel est considéré à tort comme un problème de chiffrement. Cette idée fausse masque et ébranle la détermination et la créativité des cybercriminels à s'introduire dans l'environnement numérique d'une organisation pour d'abord découvrir, puis voler et chiffrer des données. Les pirates utilisent souvent la messagerie par courriel pour accéder illégalement à l'environnement numérique d'une organisation, avant de cibler rapidement les serveurs où se trouvent les données. Par conséquent, une combinaison de systèmes de sécurité des courriels et du réseau est essentielle pour mettre fin à ces attaques.

Propulsée par la capacité d'apprentissage autonome de l'IA, la technologie de Darktrace permet de bien comprendre les activités d'exploitation habituelles de chaque organisation. Elle met fin de façon autonome aux attaques en cours à chaque étape, de l'entrée initiale au moyen de courriels de harponnage sophistiqués jusqu'au protocole RDP contre les attaques en force, en passant par les attaques par le commandement et le contrôle et le mouvement latéral, sans perturber les activités.

« Selon ce que nous avons observé au cours des années précédentes, les vacances sont toujours des périodes de prédilection pour les cybercriminels. Fait intéressant, la plus forte hausse du nombre de tentatives d'attaques de rançongiciels survient entre Noël et le Nouvel An, alors que les pirates savent qu'il y a moins de gens qui patrouillent le Web pour assurer une protection contre les menaces, a commenté Justin Fier, directeur, Cyberrenseignements et analyses chez Darktrace. Les chefs d'entreprise doivent savoir qu'il existe une technologie permettant d'identifier les signes avant-coureurs des rançongiciels, et de réagir à ceux-ci avant que les cybercriminels ne prennent en otage des systèmes critiques, et ce même lorsque les équipes de spécialistes de la sécurité sont à l'extérieur du bureau. »

À propos de Darktrace

Darktrace (DARK.L), leader mondial en matière d'IA de cybersécurité, offre une technologie de calibre mondial qui protège près de 6 000 clients dans le monde contre les menaces sophistiquées, y compris les rançongiciels, les cyberattaques sur le nuage et les attaques des serveurs SaaS. L'entreprise utilise une approche fondamentalement différente faisant appel à la capacité d'apprentissage autonome de l'IA pour permettre aux machines de bien comprendre les organisations afin de les défendre de façon autonome. L'entreprise, dont le siège social est situé à Cambridge, au Royaume-Uni, compte 1 600 employés et plus de 30 bureaux à travers le monde. Darktrace a été nommée l'une des « entreprises les plus influentes » par le magazine TIME en 2021.

SOURCE Darktrace

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 15:24 et diffusé par :