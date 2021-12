SoftServe publie son rapport de durabilité





SoftServe, société de conseil et autorité numérique de premier plan, a publié son second Rapport de durabilité biannuel. Préparé conformément aux normes GRI, le rapport souligne les avancées accomplies dans le cadre de l'engagement continu de la société autour d'une stratégie d'entreprise durable, en présentant plusieurs initiatives et accomplissements majeurs, qui impactent positivement la société et l'environnement.

« En tant qu'organisation mondiale, nous devons assumer notre responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs, clients et communautés », a déclaré Chris Baker, PDG de SoftServe. « SoftServe est une société axée sur les individus, déterminée à instaurer un environnement de travail inclusif promouvant le bien-être de nos collaborateurs, l'accès à la formation ainsi qu'à l'innovation, et nous permettant de soutenir le développement durable dans nos communautés à travers le monde. »

« En 2020, le monde a été confronté à de nouveaux défis extraordinaires, qui ont impacté chacun d'entre nous en tant qu'individus, et en tant qu'entreprise », a déclaré Taras Vervega, cofondateur et membre du conseil d'administration de SoftServe. « Cette période a de nouveau démontré qui nous étions en tant qu'entreprise. La manière dont SoftServe a répondu à la pandémie, les nombreuses solutions que nous avons mises en place pour aider nos clients, ainsi que la réponse massive de notre entreprise et de nos équipes pour soutenir les hôpitaux et les communautés locales, sont autant d'éléments qui me rendent très fier de la société que nous avons bâtie. »

Diversité, égalité et inclusion

Depuis 2018, SoftServe a considérablement progressé sur la voie de l'égalité des sexes, le pourcentage de femmes à des postes de direction étant passé de 35 % en 2018 à 49 % en 2020. Par ailleurs, dans le cadre de ses efforts de promotion de l'inclusion, la société a lancé en 2020 son premier cours d'apprentissage de tests d'accessibilité pour les personnes malvoyantes, dont les diplômés font désormais partie de l'équipe de tests d'accessibilité de SoftServe.

Progrès de la formation informatique

Le développement de la formation informatique constitue un autre pilier des initiatives sociales de la société. Ces deux dernières années, l'Académie informatique de SoftServe, plateforme d'enseignement pour les étudiants et les diplômés, a compté 2 759 inscrits puis a recruté 1 368 diplômés après l'achèvement de ses programmes. SoftServe entretient actuellement des partenariats avec 34 universités et établissements d'enseignement technologique en Ukraine, en Bulgarie et en Pologne, et crée de nouveaux programmes de licence en informatique, lance des laboratoires technologiques, et organise de nombreux événement d'éducation.

Valorisation des communautés

L'approche de SoftServe en matière de responsabilité sociale inclut la valorisation de ses employés, afin que ceux-ci puissent transmettre en retour à leurs communautés. En 2020, SoftServe est devenue partenaire stratégique de l'UNICEF Ukraine. Les parties ont coopéré sur des programmes et initiatives d'éducation en Ukraine, afin d'échanger connaissances et expérience professionnelle, et ont travaillé ensemble sur plusieurs solutions technologiques gratuites.

Au cours de l'année 2020, SoftServe a bâti un cadre d'engagement des collaborateurs dans des projets bénévoles répondant à des problématiques sociales urgentes, et a créé la plateforme de financement participatif Open Tech de la société. Aux côtés d'ONG et d'institutions gouvernementales, SoftServe a contribué à de nombreux projets, notamment à la Plateforme nationale de bénévolat en Ukraine, créée avec l'UNICEF Ukraine, le Service ukrainien d'action bénévole, ainsi que le ministère ukrainien de la Jeunesse et des sports. Cette plateforme est un portail en ligne qui contribue à mettre en lien les bénévoles avec des opportunités en matière d'assistance sociale, d'éducation, de science, de culture, d'art, ainsi que dans d'autres domaines.

SoftServe a également développé pour le gouvernement bulgare un agent conversationnel de priorisation face à la COVID-19 afin de fournir aux citoyens des informations essentielles, des réponses aux questions fréquemment posées, ainsi que des coordonnées de santé pour les aider à évaluer leurs symptômes et connaître les étapes à suivre. En utilisant une IA conversationnelle avancée, l'agent conversationnel de priorisation évalue les utilisateurs via un ensemble de questions écrites ou vocales, réduisant ainsi la charge de travail pour les effectifs, et apaisant les craintes des patients. Cet outil de communication omnicanale est disponible sur n'importe quel smartphone, ordinateur ou tablette, et peut contribuer à la priorisation des patients en moins de 30 secondes.

Autres accomplissements sociaux importants :

4 prix internationaux récompensant les projets et initiatives de durabilité et de responsabilité sociale d'entreprise de SoftServe

92 projets bénévoles et caritatifs réalisés en 2019-2020

Lancement de plus de 50 événements axés sur la santé émotionnelle et le bien-être des employés

Don de 752 ordinateurs à des établissement d'éducation en 2019-2020

Plus de 10 000 arbres plantés en 2019-2020

Contribution de 882 500 USD à des projets mis en oeuvre par le fonds caritatif « Open Eyes » de SoftServe en 2019-2020

Plus de 10 tonnes de matériel médical financé via SoftServe et le fonds caritatif « Open Eyes »

