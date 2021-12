Dépôt du projet de loi pour les stagiaires : un pas vers l'avant pour les conditions de stage





QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Trois ans après les mobilisations de la campagne Stagiaires en solde, le ministre du Travail, Jean Boulet, a finalement déposé le projet de loi 14, Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail. La Fédération étudiante du Québec (FECQ), l'Union étudiante du Québec (UEQ) et Force Jeunesse saluent cette étape essentielle à la bonification des conditions de stage. Cependant, les trois regroupements continueront de travailler pour que certains éléments manquants soient ajoutés à la loi.

Une première pour les stagiaires

Depuis le début des mobilisations, les regroupements jeunesses demandent un projet de loi garantissant des protections quant au harcèlement, aux violences sexuelles, aux absences longue durée ainsi qu'aux congés sociaux. Les trois organisations reçoivent donc favorablement le projet de loi aujourd'hui, puisque maintes de leurs demandes ont été écoutées, notamment quant au harcèlement psychologique et sexuel et aux congés sociaux :

Le droit aux congés fériés;

Le droit aux congés de 5 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, pour le décès d'un proche;

Le droit à un milieu de stage exempt de harcèlement psychologique et sexuel;

Le droit à un recours en cas de pratiques interdites,

Etc.

« Ce projet de loi offre pour une première fois aux stagiaires, des protections acquises depuis près de 20 ans chez les travailleurs et les travailleuses, affirme Samuel Vaillancourt, président de la FECQ. Ces protections quant aux abus potentiels tombent à point alors qu'on voit dans les médias une recrudescence de situations de violences à caractère sexuel en Enseignement supérieur ».

« Nous accueillons très favorablement le projet de loi 14, qui représente une avancée importante pour de nombreux jeunes entrant sur le marché du travail. Il faudra désormais s'assurer que les protections prévues par la loi s'appliquent au plus grand nombre de lieux de stage », rappelle Simon Telles, président de Force Jeunesse.

Les congés longue durée : grands oubliés du projet de loi

Les trois organisations s'entendent cependant sur le fait que les grands oubliés du projet de loi sont les congés longue durée, dont les congés parentaux, de maternité et de paternité. Sans ces dispositions, les stagiaires devant s'absenter pour une durée prolongée pourraient voir leur parcours scolaire et leur accès à la profession compromis. Il est nécessaire de soulever que l'absence de telles dispositions affectera disproportionnellement les femmes, qui voient déjà leurs conditions de stage moins avantageuses que celles des domaines à prédominance masculine.

« Le projet de loi offre un filet légal aux stagiaires qui étaient autrefois oubliés. Avec l'ajout des congés de longue durée, nous souhaitons que le projet de loi soit adopté avant la fin de la présente session parlementaire de l'Assemblée nationale », selon Samuel Poitras, président de l'Union étudiante du Québec.

Les trois organisations poursuivront le dialogue avec le ministre Boulet afin de s'assurer que le projet de loi soit bonifié en ce sens.

À PROPOS DE LA FECQ

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 78?000 étudiantes et étudiants provenant de 27 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis 30 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.



À PROPOS DE L'UEQ

L'Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de la communauté étudiante universitaire, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et internationales. Elle compte plus de 91?000 membres universitaires à travers le Québec.



À PROPOS DE FORCE JEUNESSE

Dans une perspective d'équité intergénérationnelle, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques. De manière non partisane, Force Jeunesse fait la promotion de la place des jeunes dans les sphères décisionnelles, catalyse les forces du milieu de la jeunesse et crée des espaces d'échanges pour la relève.

