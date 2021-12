En Suisse, les entreprises renforcent leur transformation numérique grâce au cloud





Les entreprises de Suisse adoptent le cloud public dans le cadre d'une transformation numérique plus large, et elles sont à la recherche de fournisseurs de conseils et de services gérés pour les orienter, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), un chef de file mondial de la recherche et du conseil en technologie.

Le rapport 2021 intitulé "ISG Provider Lenstm Public Cloud ? Services & Solutions" pour la Suisse observe également des entreprises se tourner vers le cloud pour assurer le télétravail de leurs employés durant la pandémie de COVID-19. Elles sont également à la recherche de fournisseurs de services nuagiques pour les aider à gérer des environnements multicloud, et elles veulent que leurs fournisseurs disposent de partenariats éprouvés avec de grands fournisseurs de plateforme nuagique publique.

"À l'heure où les entreprises suisses adoptent le cloud pour les accompagner dans les scénarios de télétravail et améliorer les expériences client, les fournisseurs de services doivent former de nouveaux partenariats avec des fournisseurs de cloud public afin de se concentrer sur le développement de services à valeur ajoutée", déclare Peter Bertschin, directeur général d'ISG en Suisse.

En Suisse, des entreprises de toutes tailles sont sous pression pour intégrer de nouveaux modèles commerciaux et pour réaliser leur transformation numérique, indique le rapport. De nombreuses entreprises s'en remettent à des fournisseurs de services de conseils et de transformation pour les aider efficacement à utiliser les technologies nuagiques les plus modernes et à déployer les changements culturels nécessaires à la transformation numérique.

Les entreprises du pays recherchent également les services de sécurité nécessaires pour protéger les actifs en nuage. La sécurité nuagique est très différente de la sécurité informatique traditionnelle à laquelle les entreprises sont habituées.

Le rapport indique que de nombreuses entreprises en Suisse sont confrontées à une pénurie d'ingénieurs qualifiés et d'architectes cloud, et se tournent vers les fournisseurs de services nuagiques pour les aider à gérer ces services. Les fournisseurs de services sont quant à eux confrontés à des pénuries semblables, et s'appuient sur l'automatisation pour soutenir leurs clients, au lieu de recruter de nouveaux employés. Un environnement de travail positif et la disponibilité de formations peuvent aider les fournisseurs de services à attirer et retenir des collaborateurs dans le domaine informatique.

Les fournisseurs de services gérés utilisent également l'automatisation pour faire face à la complexité liée à la gestion de multiples clouds, indique le rapport. Les fournisseurs développent des plateformes de gestion nuagique et ont recours à des DevOps et des pratiques d'infrastructure en tant que code, ainsi qu'à une automatisation basée sur l'IA et à des capacités d'auto-réparation s'intégrant à divers environnements nuagiques.

Le rapport montre également une attention croissante accordée à la gestion des dépenses de cloud en Suisse, avec une demande en hausse des services d'opérations financières (FinOps). Certains fournisseurs proposent des tableaux de bord pour suivre les coûts relatifs au cloud, mais une intégration accrue est nécessaire pour que les clients utilisent de multiples clouds.

Le rapport 2021 ISG Provider Lenstm Public Cloud ? Services & Solutions pour la Suisse évalue les capacités de 62 fournisseurs dans six quadrants: Conseils et services transformationnels pour les grands comptes, Conseils et services transformationnels pour le marché intermédiaire, Services gérés de cloud public pour les grands comptes, Services gérés de cloud public pour le marché intermédiaire, Infrastructure d'hyperconvergence et services de plateforme, et Services d'infrastructure SAP HANA.

Le rapport désigne Swisscom comme un Leader dans chacun des six quadrants. Aveniq est nommé Leader danq quatre quadrants et ti&m et UMB sont nommés Leaders dans trois quadrants. Accenture, Atos, AWS, Capgemini, Google, IBM, Microsoft et Wipro sont nommés Leaders dans deux quadrants, et BitHawk, DXC Technology, itesys, Netcloud et T-Systems sont nommés Leaders dans un quadrant.

En outre, Cognizant est désigné par ISD dans un quadrant comme une Étoile montante, c'est-à-dire une société présentant un "portefeuille prometteur" et un "potentiel élevé".

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles auprès d'AWS, itesys et Swisscom.

Le rapport 2021 "ISG Provider Lenstm Public Cloud ? Services & Solutions" pour la Suisse est disponible pour les abonnés et peut être acheté sur cette page.

