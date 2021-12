Dévoilement des quatre propositions de design pour ériger l'oeuvre d'art commémorative d'Affaires mondiales Canada





La population canadienne est invitée à remplir un sondage sur les quatre propositions de design pour ériger l'oeuvre d'art commémorative qui se trouvera sur les terrains d'un bureau occupé par Affaires mondiales Canada, sur la promenade Sussex, à Ottawa

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les employés d'Affaires mondiales Canada affectés à 178 missions à l'étranger travaillent à la promotion et à la défense des valeurs et des intérêts canadiens partout dans le monde. Au travail dans certaines des régions les plus difficiles au monde, le personnel affecté aux missions canadiennes fait face à de grands risques pour sa santé et sa sécurité. Affaires mondiales Canada veut rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie en servant le Canada et souligner le dévouement et les sacrifices de ses employés et des membres de leur famille en érigeant une oeuvre d'art qui deviendra un hommage permanent en leur honneur.

L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, ont dévoilé aujourd'hui les propositions des quatre finalistes au concours pour ériger l'oeuvre d'art commémorative d'Affaires mondiales Canada. Les deux ministres ont invité la population canadienne à commenter les propositions, notamment les familles des personnes qui ont servi le Canada à l'étranger ou qui ont perdu la vie au cours de leur mission. La date limite pour soumettre des commentaires est le 16 décembre 2021.

Les quatre équipes qui ont élaboré les designs ont été retenues en 2020 par un jury qui comprend des professionnels de l'art et du design, des employés fédéraux ayant servi à l'étranger ou ayant été blessés au cours de leur mission ainsi que les familles de personnes qui sont mortes pendant qu'elles travaillaient à l'étranger. Le même jury étudiera les résultats du sondage et les commentaires avant de rendre sa décision quant au choix du design. Le jury tiendra aussi compte des commentaires du Comité consultatif de l'urbanisme, du design et de l'immobilier de la Commission de la capitale nationale ainsi que des spécialistes en conservation, en aménagement paysager, en génie et en gestion financière. Le jury rendra sa décision au cours de l'hiver 2022.

Citations

« J'espère que ces quatre propositions, issues d'une mûre réflexion, inspireront les Canadiens et Canadiennes qui ont perdu un être cher ou qui travaillent à l'une des missions canadiennes à l'étranger. J'invite les familles touchées, les personnes qui ont servi à l'étranger ainsi que la population canadienne à participer à ce sondage. J'en profite pour remercier les artistes et concepteurs formidables qui ont participé à ce projet. Leur vision, leur diligence et leur respect du thème sont grandement appréciés. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis inspirée par les quatre oeuvres finalistes dont l'une deviendra l'oeuvre d'art commémorative rendant hommage aux sacrifices quotidiens des employés qui travaillent dans nos missions à l'étranger. J'encourage les Canadiens à répondre au sondage en vue de la sélection finale. Il est essentiel de rendre hommage aux employés anciens et actuels, à leurs familles et à leurs amis qui les ont soutenus dans leur carrière et leur engagement à servir les Canadiens à l'étranger. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

Les faits en bref

L'oeuvre d'art sera érigée au 111, promenade Sussex, à Ottawa, sur le terrain de l'édifice d'Affaires mondiales Canada. Le site se trouve sur l'île Verte, à la jonction de la rivière Rideau et de la rivière des Outaouais. Le projet devrait se terminer en 2024.

Patrimoine canadien facilite l'élaboration de l'oeuvre en partenariat avec Affaires mondiales Canada. La Commission de la capitale nationale est responsable du design, de l'élaboration et de l'installation de l'oeuvre.

Les résultats du sondage seront dévoilés en même temps que l'annonce du design retenu au cours de l'hiver 2022.

Liens connexes

Projet en cours : Art public et monuments d'Affaires mondiales Canada

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/art-monuments/projets-cours.html

