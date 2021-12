Orbital Insight intègre la plateforme ArcGIS d'Esri pour harmoniser les analyses satellite et analyses d'imagerie de détection





La fusion de données géospatiales multicapteurs et d'algorithmes de pointe d'Orbital Insight permet depuis des années aux clients de répondre à des problématiques critiques ? qu'il s'agisse de déterminer le flux de trafic de navires de conteneurs face à des retards sans précédent dans la chaîne d'approvisionnement, ou de visualiser des renseignements dynamiques ainsi que des menaces et anomalies en matière de défense à travers le monde. Grâce à l'adoption de la Plateforme ArcGIS d'Esri, Orbital Insight facilite pour ses utilisateurs l'intégration avec ArcGIS et l'analyse de leurs données.

Les clients du leader mondial en intelligence géospatiale Esri qui utilisent également Orbital Insight GO, peuvent désormais travailler de manière fluide entre les deux systèmes, ce qui facilite la résolution des difficultés intégrées à la plateforme Orbital Insight GO, ainsi qu'à la possibilité d'exporter leurs analyses vers ArcGIS.

L'intégration avec la Plateforme ArcGIS d'Esri offre un point de référence intégral pour les analystes, ainsi qu'une expérience utilisateur plus cohérente et plus naturelle. Une collaboration plus poussée est prévue, avec notamment l'incorporation de la technologie de géocodage d'Esri dans Orbital Insight GO.

« Nous sommes fiers de partager avec Orbital Insight l'objectif commun consistant à permettre aux individus de prendre des décisions importantes à une échelle mondiale, en adoptant une approche géographique », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « Il est logique de faciliter ce processus pour que nos utilisateurs puissent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. »

Orbital Insight, fondée en 2013, utilise l'intelligence artificielle (IA) pour synthétiser de multiples sources de données géospatiales ? de type images satellite, localisation mobile, automobiles connectées, et appareils d'Internet des Objets (IdO) ? dans une plateforme unifiée capable d'identifier des objets, de détecter des anomalies, ainsi que d'observer des changements dans l'utilisation des terres, des infrastructures et des activités humaines à travers le monde.

Lors du récent Symposium annuel GEOINT de la US Geospatial Intelligence Foundation, destiné aux professionnels du secteur, les dirigeants d'Orbital Insight ont présenté la nouvelle expérience utilisateur harmonisée, et démontré la facilité d'importation et d'exportation des données entre Orbital Insight GO et ArcGIS.

« La fluidité de cette intégration a rencontré un franc succès », a déclaré Jens Tellefsen, vice-président principal des produits et de la conception chez Orbital Insight. La plateforme GO est actuellement déployée par des réseaux militaires de haute sécurité, qui utilisent depuis longtemps le logiciel Esri. Les entreprises des secteurs du commerce, en particulier dans l'immobilier, les services financiers, l'exploitation minière et les produits de consommation emballés, utilisent également la plateforme GO pour surveiller les évolutions au niveau mondial.

« Nous opérons au service d'ensembles d'utilisateurs finaux similaires, qui se chevauchent, et nos analyses sont souvent combinées et visualisées dans le système ArcGIS », a poursuivi Tellefsen. « Via notre partenariat, nous avons ajouté les cartographies ArcGIS à notre application, pour offrir une expérience utilisateur cohérente entre Orbital Insight GO et ArcGIS. Grâce à notre support natif de données ArcGIS, les utilisateurs peuvent facilement ajouter nos analyses directement dans ArcGIS en seulement quelques clics, ce qui améliore significativement la productivité des analystes géospatiaux. »

Le chevauchement croissant de clients entre les deux sociétés a constitué l'une des raisons clés de l'adoption de la Plateforme ArcGIS par Orbital Insight.

En savoir plus sur la manière dont la Plateforme ArcGIS permet aux utilisateurs de tous les secteurs d'intégrer l'intelligence géospatiale à leurs applications.

À propos d'Orbital Insight

Orbital Insight est la société d'analytique et de logiciels géospatiaux qui permet aux organisations de comprendre ce qu'il se passe sur Terre et à l'échelle planétaire. Ses clients, parmi lesquels Unilever, Airbus, RBC Capital Markets, la Banque mondiale, et le Département américain de la Défense, utilisent la plateforme d'analytique en libre-service d'Orbital Insight pour prendre des décisions d'affaires plus éclairées, bâtir des chaînes d'approvisionnement durables, et améliorer la sécurité nationale. Pour en savoir plus, consultez www.orbitalinsight.com.

À propos d'Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles plusieurs sociétés du Fortune 500, agences gouvernementales, organisations à but non lucratif, et universités. Esri s'appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

