Le gouvernement du Canada annonce une nouvelle désignation de phare patrimonial en Ontario





Phare principal du canal Burlington protégé par la Loi sur la protection des phares du patrimoine

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Agence Parcs Canada

Les lieux patrimoniaux sont le reflet de la richesse et de la diversité des histoires du Canada et donnent une occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé la désignation du phare principal du canal Burlington en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux du Canada.

Le phare principal du canal Burlington est une tour circulaire en pierre calcaire de 16,7 mètres (55 pieds) de haut, élancée et coiffée d'une lanterne en fer et d'une passerelle. Le phare marque l'entrée du canal Burlington. Il permettait le passage des navires du lac Ontario à Burlington Bay, aujourd'hui appelé le havre de Hamilton.

Ces nouvelles désignations portent à 106 le nombre total de phares répartis dans huit provinces qui sont maintenant protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux. On compte parmi ces désignations quelques-uns des phares les plus importants du pays sur les plans architectural et historique, notamment le phare de Triple Island en Colombie-Britannique, le phare de l'île du Pot à l'Eau-de-Vie au Québec, et le phare du cap Spear à Terre-Neuve-et-Labrador, de précieux symboles du patrimoine maritime de notre pays.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en collaboration avec les groupes communautaires et les autres ordres de gouvernement afin de faciliter la désignation des phares patrimoniaux et d'assurer leur protection pour le bénéfice et le plaisir des générations futures. Les désignations en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux sont faites par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Citation

« Je suis fier de reconnaître les phares patrimoniaux du Canada comme des symboles emblématiques de nos collectivités et pour le rôle crucial qu'ils ont joué dans la protection des marins. Ils constituent également des attractions touristiques importantes qui contribuent aux économies locales. Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger ces endroits spéciaux et j'encourage tous les Canadiens à profiter de l'occasion pour en apprendre davantage sur notre histoire riche et diversifiée, notamment nos phares patrimoniaux en eau douce. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

Construit en 1857 pour remplacer le phare original établi en 1837, le phare principal du canal Burlington est un excellent exemple des premières aides à la navigation sur le lac Ontario . La province du Haut-Canada a érigé le premier phare après l'achèvement du canal Burlington , qui reliait le havre de Hamilton au lac Ontario . La zone reste un centre de transport industriel et une zone récréative pour le trafic maritime.

est un excellent exemple des premières aides à la navigation sur le lac . La province du Haut-Canada a érigé le premier phare après l'achèvement du canal , qui reliait le havre de au lac . La zone reste un centre de transport industriel et une zone récréative pour le trafic maritime. Parmi les 106 phares patrimoniaux désignés, 43 sont gérés par le gouvernement fédéral et 63 sont gérés par de nouveaux propriétaires non fédéraux, dont le phare principal du canal Burlington .

. La Loi sur la protection des phares patrimoniaux a été établie en 2010 pour protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon raisonnable.

a été établie en 2010 pour protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon raisonnable. Les désignations en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux sont faites par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada .

sont faites par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du . Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne.

