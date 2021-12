NTHU : un modèle de durabilité





Le prix de la durabilité des universités taïwanaises a été décerné à la National Tsing Hua University (NTHU) lors de la 14e édition des Taiwan Corporate Sustainability Awards (TCSA), organisée le 17 novembre dernier par le Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE). Se distinguant parmi les 38 universités en lice, la NTHU s'est classée première pour l'évaluation globale et, dans le cadre des compétitions individuelles, elle a également reçu le prix du leadership en matière d'inclusion sociale et le prix d'or du rapport sur la durabilité de l'université.

Les juges ont cité la manière exemplaire dont la NTHU s'est appuyée sur ses compétences fondamentales en matière d'enseignement et de recherche pour répondre par des actions concrètes aux exigences du développement durable, notamment la mise en oeuvre d'une campagne de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de carbone sur l'ensemble du campus. En outre, ils ont été impressionnés par l'éthique régnant dans l'environnement de travail de la NTHU, faisant valoir la diversité et l'égalité, ainsi que la manière dont le corps enseignant et le personnel sont récompensés pour leurs performances exceptionnelles en matière de recherche, d'enseignement, de conseil et dans le service public, ce qui a généré un impact positif sur la société toute entière et a optimisé le profil international de l'université. En termes de durabilité, la NTHU a sans cesse mis en application le sens de la devise de l'université, « To Oneself Be True, Give Nature Its Due » (Pour être fidèle à soi-même, donnez à la nature ce qui lui revient).

Le président Hocheng Hong a déclaré que la beauté naturelle du campus allait de pair avec les principes de durabilité. Outre le fait d'être la première université de Taïwan à avoir nommé un responsable de la durabilité, la NTHU propose un total de 517 cours de premier cycle, et 216 cours de deuxième cycle liés à la durabilité, ce qui représente 13 % des cours de l'université.

Le vice-président senior et responsable de la durabilité de la NTHU, Tai Nyan-hwa, a souligné la nomination d'un responsable de la durabilité dans chaque département administratif afin d'approfondir le concept de durabilité à tous les niveaux. Les 26 membres du comité de durabilité se réunissent tous les deux mois pour discuter des derniers développements et coordonner leurs efforts.

Le directeur du bureau de la durabilité, Lin Fu-ren, a déclaré que puisque que la recherche, l'enseignement et le service public figurent comme les tâches les plus importantes pour une université, les premiers efforts déployés par l'université en matière de promotion de la durabilité ont consisté à inciter les enseignants, les chercheurs et les étudiants à intégrer les principes de la durabilité dans leurs travaux en cours. De nombreux membres du corps enseignant de la NTHU dirigent des recherches en rapport direct avec les 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies. Ce faisant, ils ont prouvé que le fait de mettre le focus sur un problème génère des changements positifs.

Lin a déclaré qu'outre la bourse d'études Rising Sun pour les étudiants financièrement défavorisés, la NTHU a créé un fonds spécial pour aider les étudiants en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19, deux facteurs liés aux ODD de l'ONU, à savoir « pas de pauvreté » et « une éducation de qualité ».

Lin a également souligné que pour faire du développement durable une réalité, il faut semer les graines de la durabilité dans le coeur des étudiants, de façon à ce qu'une fois leur diplôme en poche, ces graines germeront et se développeront solidement dans toute la société.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 13:20 et diffusé par :