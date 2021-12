The Impulse x Barça : les joueurs du FC Barcelona débattent de l'impulsion de la prochaine génération sur le podcast CUPRA Next Gen





Les joueurs du Barça Marc ter Stegen, Frenkie de Jong, Ansu Fati , Pedri et Eric Garcia sont les invités des nouveaux épisodes spéciaux du podcast « The Impulse » de la tribu CUPRA

Les joueurs parlent de leur volonté de devenir des footballeurs professionnels et du rôle de la prochaine génération dans le façonnement de la nouvelle ère

Les épisodes sont désormais disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Ivoox

MARTORELL, Espagne, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Dans le football, comme dans la vie, il y a des gens qui sont prêts à tout révolutionner avec leur impulsion. Ce sont les rêveurs, la prochaine génération, et ils sont là pour marquer une nouvelle ère. Pour en parler, le FC Barcelona participe pour la première fois à un podcast avec cinq de ses joueurs : il s'agit du Podcast CUPRA Next Gen, deux épisodes spéciaux de The Impulse.

Dans le premier épisode, Marc ter Stegen et Frenkie de Jong s'expriment sur leur passion de s'améliorer en tant que footballeurs et en tant qu'individus. Dans le deuxième podcast, Ansu Fati, Pedri et Eric García discutent du rôle de la prochaine génération dans le football. Organisé par CUPRA et la directrice des communications mondiales de SEAT, Cécilia Taieb, le podcast CUPRA Next Gen est une collaboration avec 433, l'une des plus grandes communautés sportives au monde sur les réseaux sociaux.

Valeurs de Next Gen

Cette nouvelle génération a montré que les choses peuvent être faites différemment, avec passion et une impulsion pour le changement. « Nous devons faire de notre mieux pour que ceux qui viennent après nous voient que tout est possible, même si vous êtes jeune ; si vous avez la volonté de travailler, vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez » , a déclaré l'ambassadeur de CUPRA, Ansu Fati .

Les cinq joueurs affirment que leur famille est le principal moteur de leur passion pour le football. Ansu Fati a commencé à jouer quand il a vu à quel point son frère aîné, et modèle, l'appréciait. Eric García a admis qu'il avait essayé pour La Masia « juste pour essayer. »

Frenkie de Jong a toujours été un fan de longue date du Barça, donc signer pour le club était « un rêve devenu réalité ». Pendant ce temps, Ansu Fati se souvient clairement de ses premiers débuts avec l'équipe : « J'étais nerveux, mais c'était génial de partager ce moment avec les fans », dit-il.

