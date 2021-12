Gloire aux chevaliers! Lancement du kit DRAG S/X PnP-X





En novembre, VOOPOO a annoncé le lancement à l'étranger du kit DRAG S/X PnP-X. Le produit bénéficie d'une mise à niveau technique complète sur la base du DRAG S/X et sa conception intègre le concept clé de la «chevalerie» qui rend hommage à la gloire et aux vertus des chevaliers.

L'esprit chevaleresque, qui tire son origine des arts martiaux allemands du Moyen Âge, s'est ensuite incarné dans les guerriers des champs de bataille européens du XIe siècle, la garde personnelle des empereurs et les soldats du Christ. Aujourd'hui, la culture et la noblesse de la chevalerie se maintiennent et s'expriment au travers du comportement du «gentleman». Plusieurs siècles se sont écoulés, mais il reste une constante: la foi et la loyauté des chevaliers et les huit vertus chevaleresques qui coulent dans leurs veines. Cette légendaire histoire médiévale et l'essence de l'esprit chevaleresque ont profondément impressionné les équipes de conception et de R&D de VOOPOO. Les consommateurs pourront en découvrir les quatre propositions essentielles ? Honneur, Valeur, Justice et Spiritualité ? qui ont été intégrées au kit DRAG S/X PnP-X. Chaque vapotage est la synthèse de VOOPOO et de l'esprit chevaleresque, et chaque nuage est le reflet spirituel du chevalier qui se bat héroïquement sur le champ de bataille.

Le kit DRAG S/X PnP-X offre cinq nouvelles couleurs de chevalier, chacune traduisant la richesse de sa conception. «Shield Gold-Knight Templar» (Bouclier d'or-Templier), défenseur de la justice. «Knight Red-Masked Knight» (Chevalier rouge-Chevalier masqué), à la recherche de l'équité. «Knight Chestnut-Dragon Knight» (Chevalier brun-Chevalier dragon), défenseur de la gloire. «Eagle Black-Black Knight» (Aigle noir-Chevalier noir), brave et sans peur. Et «Knight Gray-Paladin», le Chevalier gris-Paladin à la recherche de la spiritualité.

Le Pod PnP-X reflète la spiritualité du chevalier. L'alliage métallique et le bouton de remplissage sur le dessus ont été améliorés. Le drip tip 510 (embout buccal), qui peut être remplacé à tout moment, est antifuite, plus pratique et plus flexible. Le Pod PnP-X exhale la spiritualité chevaleresque et vous procurera une agréable expérience de vapotage.

En outre, les produits de la série Knight incluent un «Infinite Airflow System» (système de flux d'air infini) qui prend en charge l'adaptation à toutes les tailles de voie respiratoire. Plus encore, le chevalier symbolise la bravoure et l'héroïsme. Le kit DRAG S/X PnP-X incarne toute la vaillance de l'esprit chevaleresque. Il est doté de la puce GENE.TT d'une puissance réglable allant de 5 à 60/80w. Le temps de démarrage du produit est d'à peine 0,001 seconde, et le hardware est suffisamment puissant pour que chaque chevalier puisse se lancer sans peur dans la bataille.

La mission de tout chevalier est de protéger son pays et son territoire, sa gloire et sa foi en gardant sa princesse bien-aimée dans son coeur. Le kit DRAG S/X PnP-X est équipé d'une batterie intégrée de 2500 mAh et d'une batterie externe 18650. L'interface de charge rapide 5V/2A de type C donne au chevalier toute l'énergie nécessaire pour ressusciter en un instant. Choisir le kit DRAG S/X PnP-X KIT, c'est adopter l'esprit chevaleresque et une culture de la bravoure qui remontent à des milliers d'années.

Le kit DRAG S/X PnP-X a été mis à niveau sur la base du DARG S&DARG X. Son premier point fort est la mise à niveau complète de l'atomiseur. Tout d'abord, l'anneau décoratif en métal du Pod PnP X a été amélioré grâce à une texture de style chevalerie. En outre, le bouton de remplissage a été placé sur le dessus, ce qui est plus pratique. La conception antifuite est plus compacte et le drip tip 510 peut être remplacé à tout moment. Bref, le kit DRAG S/X PnP-X bénéficie d'une mise à niveau complète qui satisfera tous les vapoteurs. Et tous ceux qui apprécient l'idéal de la chevalerie ne peuvent rester indifférents à ce produit phare et à son esprit chevaleresque. Tous ensemble, rendons gloire aux chevaliers!

Le positionnement du kit DRAG S/X PnP-X diffère de celui du DARG S/X PRO. Ce dernier est le produit idéal pour les vapoteurs professionnels qui souhaitent faire l'expérience d'une puissance plus élevée et d'un plus grand nuage.

Fondée en 2017, VOOPOO a connu un développement très rapide et sa réputation est désormais internationale. VOOPOO est une entreprise de haute technologie intégrant les activités de R&D, de conception, de production et de marque. La Société a développé quatre séries de produits phares: DRAG, VINCI, ARGUS et la série V. VOOPOO compte plus de 3 000 employés dans le monde et ses activités couvrent plus de 70 pays et régions en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

