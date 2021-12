Le gouvernement du Canada soutient une entreprise visionnaire qui met au point une solution perfectionnée et innovatrice pour recueillir des données dans le but de protéger les environnements marins





Cet investissement, qui appuie Open Ocean Robotics, une entreprise canadienne de pointe en technologies propres, aidera le Canada à protéger ses océans et à atteindre ses ambitieux objectifs climatiques

VICTORIA, BC, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Les entrepreneurs canadiens en technologies propres passent à l'action pour relever les défis environnementaux de l'heure. De son côté, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec des entreprises novatrices pour propulser la croissance de l'économie verte.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, ont annoncé un investissement de 2,8 millions de dollars dans Open Ocean Robotics (OOR) (anglais), une entreprise de Victoria, par l'entremise de Technologies du développement durable Canada (TDDC). Ce deuxième investissement de TDDC dans l'entreprise assure le maintien d'une collaboration grâce à laquelle l'entreprise poursuit la mise au point de sa technologie propre utilisée pour recueillir des données océaniques et protéger l'environnement marin.

À l'origine, OOR avait obtenu un financement au titre du Fonds d'amorçage de TDDC destiné aux entrepreneurs en début de croissance prêts à progresser et à prendre de l'expansion. L'entreprise avait utilisé ces fonds pour construire un prototype de véhicule de surface sans équipage alimenté à l'énergie solaire. Ces véhicules sont conçus pour surveiller les environnements marins et en assurer la protection pendant plusieurs mois à la fois, sans produire d'émissions de gaz à effet de serre. Ces dispositifs recueillent des données essentielles qui permettent de maintenir la biodiversité marine, de prévenir la surpêche et d'autres menaces à la santé océanique, et de mieux comprendre les incidences des changements climatiques.

OOR mettra à profit ce plus récent investissement de TDDC pour réaliser son projet SeaSense, dont l'objectif est de protéger les environnements marins à l'aide de bateaux autonomes de toute dernière génération qui ne produisent aucune émission polluante et qui utilisent l'intelligence artificielle et des capteurs perfectionnés.

Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans les technologies propres qui jettent les bases d'une économie plus forte, plus verte et plus durable, qui offre des occasions à l'ensemble des Canadiens. Les sommes investies aujourd'hui favoriseront la croissance économique et aideront le Canada à atteindre ses cibles en matière de climat à l'horizon 2030 ainsi que celles de carboneutralité d'ici 2050.

« Il ne pourrait y avoir de meilleur moment pour l'adoption de mesures climatiques ambitieuses. L'innovation, l'entrepreneuriat et la commercialisation dans le domaine des technologies propres sont la clé d'une transition essentielle à un environnement plus sain et à une économie carboneutre. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra d'accroître le leadership du Canada en matière de technologies climatiques et de technologies de réduction des déchets, tout en mettant de l'avant un bel exemple de réussite entièrement canadien. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les technologies propres innovatrices sont essentielles pour surmonter la double crise des changements climatiques et de la perte d'environnement naturel. Open Ocean Robotics conçoit les types de solutions dont nous avons besoin pour bâtir un avenir durable, prospère et inclusif. »

- Le ministre des Ressources naturelles et député de North Vancouver, l'honorable Jonathan Wilkinson

«?Les entrepreneurs canadiens propulsent l'innovation qui nous ouvre la voie d'un avenir plus durable et prospère. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera Open Ocean Robotics à accélérer la mise au point de ses idées et à en faire la mise en marché, ce qui concrétisera l'élan déjà bien amorcé du secteur public et du secteur privé pour faire progresser les technologies propres et réduire les émissions mondiales.?»

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Nous sommes enchantés de compter sur le soutien et la reconnaissance de TDDC à l'égard de notre technologie avancée de surveillance océanique. Nous serons en mesure d'accélérer la mise au point de nos bateaux autonomes alimentés à l'énergie solaire et de nos systèmes d'analyse de données en temps réel, ce qui transformera notre compréhension des océans et la façon dont nous les protégeons. »

- La présidente-directrice générale d'Open Ocean Robotics, Julie Angus

À l'heure actuelle, les entreprises de technologies propres emploient plus de 211?000 Canadiens dans des postes gratifiants et bien rémunérés.

TDDC est un organisme fédéral indépendant qui finance des entreprises susceptibles de devenir des chefs de file mondiaux dans le domaine des technologies environnementales et qui aide à relever certains des défis environnementaux les plus pressants au monde, comme la lutte contre les changements climatiques, l'assainissement de l'air, l'accès à l'eau potable et la propreté des sols.

TDDC est le plus important organisme de financement pour les entrepreneurs canadiens en technologies propres. Son appui joue un rôle déterminant dans le marché mondial hyperconcurrentiel des technologies propres.

Depuis 2001, TDDC a investi plus de 1,38 milliard de dollars dans 460 entreprises qui ont collectivement produit des revenus annuels de 2,8 milliards de dollars, créé 16?930 emplois, commercialisé 177 nouvelles technologies et réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre à hauteur de 22,4 mégatonnes de CO 2 , ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année.

, ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année. Le Canada joue un rôle de leadership dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 11 entreprises canadiennes, dont 9 ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 de 2021.

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé Un environnement sain et une économie saine, le plan climatique renforcé du Canada , qui a majoré le soutien consenti à TDDC de 750 millions de dollars sur cinq ans, ce qui représente l'investissement unique le plus important du gouvernement du Canada dans TDDC depuis sa fondation en 2001.

