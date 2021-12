Le tout premier Future Minerals Summit (Sommet des minéraux du futur), organisé par l'Arabie saoudite, présentera au monde entier le potentiel d'investissement minier des pays du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Afrique





La table ronde ministérielle qui précèdera l'événement réunira des dirigeants de 25 pays pour discuter d'une nouvelle ère de l'exploitation minière dans ces régions dynamiques

Des ministres et des experts du secteur minier de renommée mondiale du secteur public, de l'industrie privée, des investisseurs et des organisations multilatérales ont confirmé leur présence

RIYAD, Royaume d'Arabie saoudite, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales a publié aujourd'hui des détails supplémentaires concernant le Future Minerals Summit (FMS), prévu du 11 au 13 janvier 2022 à Riyad. Il s'agit notamment d'une mise à jour concernant les intervenants et des détails à propos d'une table ronde ministérielle de haut niveau.

Un certain nombre de ministres et plus de 50 intervenants de renommée mondiale ont confirmé leur présence pour le sommet, notamment des leaders d'opinion dans les domaines de l'exploitation minière, des investissements, de la technologie, de la fabrication et du développement durable : Mark Bristow, président de Barrick Gold : Robert Friedland, fondateur et coprésident d'Ivanhoe Mines : Eric Cantor, directeur général de Moelis & Company : Andrew Forrest, président de Fortescue Metals Group : Andrew Liveris, président de Lucid Motors : Roy Harvey, président-directeur général d'Alcoa : Jeremy Weir, président-directeur général de Trafigura : Marco Lambertini, secrétaire général du WWF : Thomas Kaplan, président de Novagold : Jeffrey Dawes, président-directeur général de Komatsu Mining Corp : Rohitesh Dhawan, président-directeur général du Conseil international des mines et métaux : et Peter Leon, associé chez Herbert Smith Freehills et l'un des plus éminents avocats spécialisés dans le droit minier.

Son Excellence Khalid Al-Mudaifer, vice-ministre des Affaires minières, a déclaré : « La présence d'orateurs de haut niveau tels que ceux qui se sont engagés à participer au Future Minerals Summit témoigne de l'intérêt considérable que suscite la nouvelle frontière de l'exploitation minière, qui comprend le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Afrique. Cette partie du monde jouera en effet un rôle essentiel pour répondre à la croissance exponentielle de la demande internationale de minéraux essentiels nécessaires dans une société à faible émission de carbone. Le sommet sera un "point de rencontre unique" où les pays pourront apprendre d'experts de renommée mondiale comment construire une industrie durable, et où les investisseurs et les mineurs pourront acquérir des connaissances plus approfondies sur l'énorme potentiel géologique de ces régions. »

La table ronde ministérielle qui précèdera l'événement définira l'agenda super-régional pour l'exploitation minière

Le Royaume organisera également une table ronde ministérielle à Riyad la veille des sessions du Sommet, dans le but de définir l'avenir de l'exploitation minière au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique. Les représentants ministériels de 25 gouvernements se réuniront pour aborder des questions clés et mettre en évidence les plus grandes opportunités dans ces régions.

« Notre ambition est de façonner l'avenir de l'exploitation minière et de trouver des solutions aux défis de l'industrie tels que la sécurisation de l'approvisionnement des futurs minéraux essentiels », a déclaré Son Excellence Al Mudaifer. « En rassemblant les gouvernements, le secteur privé, les organisations multilatérales et les ONG, nous visons à créer un secteur minier qui fait les choses de la bonne manière, de façon durable et équitable. »

Des intervenants de renommée mondiale partageront informations et expertise

Outre les dizaines d'intervenants confirmés de l'industrie minière, des dirigeants d'organisations multilatérales telles que la Banque mondiale, le Conseil international des mines et métaux (CIMM) et le Conseil mondial de l'or partageront également leurs connaissances et leurs points de vue avec les participants au Sommet.

« Il est essentiel pour nous, en tant qu'industrie, de collaborer avec les gouvernements et les autres parties prenantes afin de jeter les bases d'une production sûre, équitable et durable des minéraux et des métaux nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Nos recherches montrent clairement que dans les bonnes conditions, le secteur minier peut être une force puissante pour le développement national et régional, et je salue cet événement important à un moment critique pour l'industrie et la région », a déclaré Rohitesh Dhawan, PDG du CIMM.

Les thèmes du Sommet s'alignent sur l'agenda mondial du développement durable

Compte tenu de la croissance rapide de la demande de technologies telles que les véhicules électriques, les panneaux solaires et les éoliennes, qui nécessitent toutes des quantités importantes de minéraux, les thèmes du sommet ont été développés autour du thème commun du développement durable.

La contribution de l'exploitation minière à la société ? Mettre en évidence le rôle essentiel des minéraux et de l'exploitation minière dans la mise en place d'un avenir à faible émission de carbone

Ré-imaginer l'exploitation minière ? Mettre en lumière la technologie et l'innovation qui permettront de créer de nouvelles méthodes d'exploitation minière plus durables

Terres d'opportunités ? Décrire les possibilités d'investissement et de partenariat le long des chaînes de valeur des minéraux et des métaux, de l'exploration à la fabrication

Pour rester à jour ou pour plus d'informations, rendez-vous sur www.futuremineralssummit.com.

En sa qualité de vice-ministre des affaires minières au ministère de l'Industrie et des Ressources minérales, Son Excellence M. Al-Mudaifer représentera l'Arabie saoudite à la prochaine conférence Mines and Money qui se tiendra à Londres (les 1er et 2 décembre 2021). Il prononcera une séance plénière et participera à une « discussion au coin du feu », au cours de laquelle il partagera les connaissances acquises au cours de ses décennies dans l'industrie minière sur l'industrie minière mondiale et fournira des détails supplémentaires sur le Sommet.

