Bitcoin Capital élargit son offre de crypto-actifs





Bitcoin Capital annonce aujourd'hui qu'elle a une fois de plus apporté deux premières mondiales à la SIX Swiss Exchange. Avec 1 ETP FiCAS Active Bitcoin ETP et 1 ETP FiCAS Active Ethereum ETP, la société lance deux produits activement gérés par l'expert en gestion de crypto-actifs FICAS AG. La gestion active vise à garantir que les produits contrebalancent les fluctuations de prix négatives et surpassent ainsi les deux plus grandes cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière. Avec cette cotation, les investisseurs institutionnels, professionnels et privés en Suisse, au Liechtenstein et dans l'Union européenne (hors Hongrie) peuvent désormais facilement investir dans les nouveaux produits via leur banque ou leur courtier comme ils le feraient avec d'autres actifs financiers cotés tels que des actions ou des obligations.

« Notre objectif est d'offrir aux investisseurs un accès sûr et facile aux actifs numériques et nous sommes convaincus que les actifs crypto feront bientôt partie de la stratégie de diversification de nombreux portefeuilles d'investissement. Les deux nouveaux produits, basés sur les cryptomonnaies les plus importantes, peuvent, grâce à une gestion active, améliorer le risque global du portefeuille en réduisant la volatilité des actifs sous-jacents », déclare le Dr Luca Schenk, président de Bitcoin Capital AG.

En tant que pionnier des produits d'investissement innovants, Bitcoin Capital AG a d'ores et déjà fait ses preuves en 2020 avec le lancement du premier ETP crypto au monde coté et activement géré, l'ETP 15 FiCAS Active Crypto ETP (Symbole BTCA | ISIN CH0548689600). Grâce à ces nouveaux produits, les perspectives de la cryptosphère sont favorables et de nouvelles solutions d'investissement sont en cours de planification.

À propos de Bitcoin Capital AG

Bitcoin Capital AG est une filiale de FiCAS AG. La société a émis le premier ETP crypto activement géré et négocié au monde, qui a été coté à la bourse suisse en 2020. Bitcoin Capital offre aux gestionnaires d'actifs la possibilité de lancer des produits cotés à gestion active en tant que produits en marque blanche.

À propos de FiCAS AG

FiCAS AG est une boutique de gestion de cryptoinvestissements basée en Suisse. La société gère l'ETP FiCAS Active Crypto ETP, le premier produit négocié en bourse (ETP) activement géré au monde, émis par Bitcoin Capital AG, dont la classe d'actif sous-jacente est constituée de cryptomonnaies. La stratégie d'investissement discrétionnaire de FiCAS AG s'appuie sur des analyses fondamentales et techniques, des algorithmes propriétaires et des signaux quantiques d'analystes expérimentés. Le fondateur de FiCAS AG, Ali Mizani Oskui, a fait ses preuves en surpassant les tendances du marché de la cryptographie. Le portefeuille qu'il a géré d'octobre 2015 à janvier 2018 a superformé de 110 % les rendements de la stratégie de détention du Bitcoin sur la même période, selon une étude de « Big Four », un cabinet de conseil. Fondée en 2019, FiCAS est dirigée par une équipe de professionnels possédant une connaissance approfondie de la crypto finance et de la finance traditionnelle.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations contenues dans ce communiqué. Les performances passées, les rendements obtenus grâce à la stratégie de gestion de FiCAS AG et de son fondateur ainsi que les prévisions de prix correctes faites par le fondateur de FiCAS AG ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futur. Les informations contenues dans ce communiqué ne sont pas destinées à être publiées, diffusées ou distribuées, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en Australie, au Canada, au Japon, à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, aux États-Unis, ou dans d'autres juridictions où une telle diffusion, distribution ou publication serait illégale. Les titres auxquels il est fait référence dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 (tel que modifié, le « Securities Act »), ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis et ne peuvent être offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de ressortissants américains, sauf en vertu d'une exemption applicable ou dans le cadre d'une opération non assujettie aux exigences d'enregistrement du US Securities Act. Le produit d'investissement décrit dans ce communiqué est destiné aux investisseurs privés, professionnels et institutionnels en Suisse, au Liechtenstein et dans l'Union européenne (hors Hongrie).

www.bitcoincapital.com | www.ficas.com

