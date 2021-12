Un portail d'infos Instagram sur les NFT appelé @HULK publie les derniers lancements, sorties, concours et infos sur les NFT pour les collections NFT





LONDRES, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- HULK NFT, @HULK sur Instagram, s'est déjà constitué un public impressionnant grâce à des posts sur la Crypto Bull Society, Bored Ape, Hapebeast, et l'investissement de 10 milliards de dollars de Facebook dans le Metavers.

L'ascension rapide du site est due à un savant mélange de titres faciles à comprendre, suivis de plus de détails dans le texte principal pour ceux qui le souhaitent. Les posts individuels du compte obtiennent des milliers de likes et la page Instagram est déjà devenue l'un des points de vente privilégiés des grands acteurs des NFT pour commercialiser leurs nouvelles collections.

Les posts intègrent également des commentaires d'experts de la part des principaux influenceurs de l'espace crypto NFT qui offrent un point de vue supplémentaire.

Ces derniers mois, plusieurs portails d'information sur les NFT ont vu le jour pour offrir un aperçu de ce marché en pleine expansion, mais peu d'entre eux ont capté l'imagination des spéculateurs NFT de la génération Z et Millennial aussi rapidement que @HULK.

Un quart de leur audience a moins de 24 ans, 29,8 % ont entre 25 et 34 ans, 47,6 % ont entre 18 et 24 ans et 14,1 % ont entre 13 et 17 ans, ce qui crée un marché de choix pour présenter les collections. La répartition hommes/femmes est de 60/40 et 70 % du public est basé aux États-Unis.

La page Instagram dispose également d'une fonction d'archivage pour les alertes de sorties, d'infos sur les NFT, l'inventaire et l'éducation sur les NFT, qui est mise à jour quotidiennement.

Le collectif NFT @Crocsleague a déclaré : « Il y a pas mal de sites d'informations sur les NFT sur les réseaux sociaux mais @HULK NFT est certainement l'un des meilleurs. Il s'agit d'informations vraiment objectives sur les dernières sorties avec des infos qui sont vraiment à jour. Elles sont aussi présentées d'une façon facile à comprendre. Cela a clairement fonctionné pour nous, deux posts récents sur @HULK ont permis de vendre 800 000 dollars de NFT @crocsleague lorsque nous avons lancé notre première édition de crocodiles animés Crocs League. »

HULK NFT est détenu par Hawk Incorporated et opère depuis Londres, au Royaume-Uni. Son plan d'affaires pour l'avenir est de dominer le marché NFT avec des informations sur les NFT conviviales et informatives.

Pour l'instant, le contenu du site est créé de manière organique par l'équipe interne et est basé sur les dernières nouvelles en matière de NFT. Le site offre désormais aux nouveaux artistes et créateurs de NFT la possibilité de commercialiser et de promouvoir leurs dernières pièces de collection numériques.

Vous pouvez retrouver HULK NFT sur Instagram à l'adresse https://www.instagram.com/HULK .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1700252/HULK_NFT.jpg

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 11:15 et diffusé par :