Le Fonds pour les engins fantômes du Canada donne des résultats pour des océans plus propres

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, aussi appelés « engins fantômes », sont l'une des principales causes de débris marins dans le monde et ont des effets néfastes sur les stocks mondiaux de poissons et les mammifères marins. Dans le cadre du Programme pour les engins fantômes, le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires pour débarrasser nos océans des engins fantômes, et créer des solutions pour réduire les débris provenant des pêches. Ce travail contribuera à conserver et à restaurer notre environnement marin, au bénéfice de la vie marine et des communautés côtières.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a souligné qu'au cours des deux dernières années, le Programme pour les engins fantômes a permis de retirer environ 739 tonnes d'engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés sur les côtes canadiennes de l'Atlantique et du Pacifique. C'est l'équivalent du poids de 231 véhicules Zamboni. Parmi ces engins fantômes, il y avait plus de 118 kilomètres de cordage, ce qui correspond presque à la distance entre Fredericton et Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Lancé en 2019, le Programme pour les engins fantômes incluait le Fonds pour les engins fantômes de 8,3 millions de dollars. Le budget de 2021 a ajouté un financement supplémentaire de 10 millions de dollars au Programme pour 2021-2022. Depuis le lancement du Programme, les partenaires qui ont reçu du financement dans le cadre du Fonds pour les engins fantômes ont été en mesure de récupérer environ 5 828 unités d'engins perdus. La plupart des engins récupérés -- environ 84 % -- étaient des pièges ou des casiers couramment utilisés pour la pêche au homard et au crabe, et les 16 % restants étaient composés de filets ou de palangres provenant de diverses pêches. Des engins abandonnés provenant de sites aquacoles non opérationnels ont également été récupérés sur les côtes du Pacifique et de l'Atlantique.

En 2021, le Fonds pour les engins fantômes a soutenu 37 projets, dont beaucoup visent à accroître la capacité de recyclage du Canada pour les engins de pêche en fin de vie, ainsi qu'à repérer et à retirer les engins fantômes du golfe du Saint-Laurent et du fleuve Fraser en Colombie-Britannique. Parmi de nombreux projets notables, le Fonds a soutenu l'exploitation d'un dépôt de recyclage en Colombie-Britannique, qui transforme les engins fantômes en plastique granulé destiné à être utilisé dans des produits secondaires, notamment des kayaks. Parmi les projets financés en 2021, 14 sont entrepris en collaboration avec des communautés autochtones, et cinq d'entre eux sont dirigés par des organismes autochtones.

Pêches et Océans Canada détermine actuellement les zones pour de futures activités de retrait et de recyclage des engins fantômes dans les collectivités du nord du Canada. Le Ministère analyse également les données du nouveau Système de déclaration des engins de pêche, qui a été lancé en juin 2021, afin de mieux comprendre l'ampleur des pertes d'engins au Canada.

Depuis son lancement en 2020, le Programme pour les engins fantômes a permis de créer plus de 300 emplois qui contribuent à l'économie bleue du Canada et a permis de rendre aux pêcheurs 216 unités d'engins perdus.

« Le Canada est devenu un chef de file dans l'effort mondial visant à éliminer les engins fantômes dans nos océans. Grâce à notre Programme pour les engins fantômes, nous travaillons avec beaucoup d'organisations, de communautés, et de pêcheurs, qui souhaitent faire partie de la solution visant à protéger et à régénérer nos écosystèmes marins en éliminant ces déchets nocifs. Je suis tellement inspirée par les excellents résultats du Programme jusqu'à présent, et j'ai hâte de voir plus de progrès alors que nous travaillons ensemble pour lutter contre les engins fantômes au Canada et à l'étranger. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le Programme pour les engins fantômes aide les pêcheurs, les groupes de défense de l'environnement, les communautés autochtones, l'industrie de l'aquaculture, et les communautés côtières à récupérer des engins fantômes nuisibles dans les eaux canadiennes.

Les 37 projets financés en 2021-2022 étaient répartis comme suit : huit en Colombie-Britannique; six au Québec; sept au Nouveau-Brunswick; neuf en Nouvelle-Écosse; trois à Terre-Neuve-et- Labrador ; un à l'échelle nationale; et trois à l'échelle internationale.

; un à l'échelle nationale; et trois à l'échelle internationale. Jusqu'à présent, le Fonds pour les engins fantômes a soutenu 49 projets dans le cadre de quatre piliers de programme : 1) la récupération d'engins fantômes; 2) l'élimination responsable; 3) l'adoption et la mise à l'essai de technologies visant à prévenir la perte d'engins; et 4) le leadership international.

Des projets reçoivent un financement supplémentaire dans le cadre du Fonds pour les engins fantômes

Dans le cadre du Programme pour les engins fantômes, le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires pour débarrasser nos océans des engins fantômes, et créer de nouvelles solutions pour réduire les débris de pêche. En 2021, le Programme pour les engins fantômes a fourni un soutien supplémentaire à 37 projets, dont beaucoup visent à accroître la capacité de recyclage du Canada pour les engins de pêche en fin de vie, ainsi qu'à repérer et à retirer les engins fantômes du golfe du Saint-Laurent et du fleuve Fraser en Colombie-Britannique.

Bénéficiaire Titre du projet Zone des travaux Financement Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens Inc. (APPCA) Réduction de l'incidence des interactions entre les EPAPR* et les mammifères marins dans le sud du golfe du Saint-Laurent Golfe du Saint-Laurent (N.-B.) 400 000,00 $ Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens Inc. (APPCA) Cartographie à grande échelle et récupération des EPAPR* par l'industrie dans le sud du golfe du Saint-Laurent afin de réduire les interactions possibles avec les mammifères marins et la présence de plastique dans l'océan Golfe du Saint-Laurent (N.-B.) 285 000,00 $ Blue Ocean Gear Inc. Déploiement d'une technologie de suivi des engins de pêche pour prévenir la perte d'engins dans plusieurs pêcheries canadiennes : un effort à grande échelle pour réduire la pêche fantôme Golfe du Saint-Laurent (N.-B.) 150 000,00 $ Association des pêcheurs du Cap-Breton Retrait d'engins fantômes dans la ZPH 27 Cap-Breton (N.-É.) 20 000,00 $ Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) Localisation, récupération et réutilisation des engins fantômes au large des Îles-de-la-Madeleine Îles de la Madeleine (Qc) 407 030,00 $ Comité ZIP Côte-Nord du Golfe Localisation et récupération d'engins de pêche perdus dans les eaux côtières près de Sept-Îles Sept-Îles (Qc) 41 005,00 $ Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine Récupération d'engins de pêche perdus ou abandonnés en mer dans les zones de haute valeur écologique du talus du Plateau madelinien. Îles de la Madeleine (Qc) 204 457,50 $ Coastal Restoration Society Récupération (et élimination sécuritaire) d'EPAPR* dans les eaux territoriales des Premières Nations -- Région du Pacifique Tofino (C.-B.) 700 000,00 $ Association des capitaines-propriétaires de la Gaspésie (ACPG) Fabrication et acquisition d'un grappin Reid pour récupérer des engins de pêche commerciale abandonnés, perdus ou rejetés (EPAPR) dans le golfe du Saint-Laurent Rivière-au-Renard (Qc) 350 000,00 $ CSR Geosurveys Ltd. Levé, récupération et élimination d'EPAPR* des ZPH 36 à 38 Baie de Fundy (N.-É.) 300 000,00 $ CSR Geosurveys Ltd. Levé, récupération et élimination d'EPAPR* de la ZPH 26A Détroit de Northumberland (N.-É.) 250 000,00 $ Emerald Sea Protection Society Restauration de la mer émeraude : collaboration dans la lutte contre les engins de pêche perdus dans la mer des Salish du Canada Mer des Salish (C.-B.) 235 000,00 $ Première Nation d'Esgenoôpetitj Récupération et élimination d'engins de pêche dans la baie Miramichi Baie Miramichi (N.-B.) 120 000,00 $ Fraser River Sturgeon Conservation Society Initiative de retrait d'engins fantômes et de sensibilisation des communautés dans le bas Fraser Bas Fraser (C.-B.) 95 844,00 $ Friends of McNabs Island Society Nettoyage des îles McNabs et Lawlor -- Initiative d'éducation et de sensibilisation Île McNab (N.-É.) 21 000,00 $ Fundy North Fishermen's Association Élimination responsable de casiers à homard en fin de vie utile St. Andrews (N.-B.) 106 670,00 $ Goodwood Plastics Products Optimiser l'efficacité du recyclage et la valeur des engins de pêche en plastique en fin de vie au Canada atlantique Canada atlantique 237 000,00 $ Institut des pêches du Golfe et des Caraïbes Réduction des pertes d'engins de pêche et des répercussions des EPAPR* dans l'environnement marin de la région des Caraïbes Mer des Caraïbes 100 000,00 $ Les Pêcheries Shipek Récupération d'engins perdus dans la zone située au large de la pointe ouest de l'île d'Anticosti Anticosti (Qc) 14 700,00 $ Lower Fraser Fisheries Alliance Programme de récupération de filets fantômes de la LFFA et de la FVAFS Fleuve Fraser (C.-B.) 61 526,00 $ Nation Malahat Cartographie et amélioration de l'habitat de grande valeur influencé par les engins de pêche abandonnés dans la mer des Salish Mer des Salish (C.-B.) 336 750,00 $ Conseil de conservation de la Nation malécite Utilisation de la plongée pour éliminer des engins fantômes et d'autres débris marins dans la baie de Fundy Baie de Fundy (N.-B.) 140 224,00 $ Marine Thinking Système de suivi, de surveillance et de récupération des casiers à homard Zone de pêche du homard 33 (N.-É.) 120 000,00 $ Union des pêcheurs des Maritimes Océans propres : les pêcheurs passent à l'action dans la ZPH 26 -- effort de récupération d'engins fantômes Zone de pêche du homard 26 (N.-É.) 110 000,00 $ Merinov Engins de pêche abandonnés ou perdus : introduction à la réutilisation Gaspé (Qc) 300 000,00 $ Natural Resources Consultants Formation de plongeurs à l'élimination de filets nouvellement perdus et à l'élimination des EPAPR* Campbell River (C.-B.) 149 673,00 $ Newfoundland Aquaculture Industry Association Projet de retrait d'équipement en plastique (des sites mytilicoles abandonnés) T.-N.-L. 199 251,95 $ Ocean Conservancy (Global Ghost Gear Initiative®) Promotion du changement stratégique pour catalyser la réduction des engins fantômes Washington, D.C. 225 000,00 $ Petty Harbour Fisherman's Cooperative Projet de récupération d'engins fantômes à l'est d'Avalon Petty Harbour (T.-N.-L.) 134 038,00 $ Prince Edward Island Fishermen's Association Projet de mise à l'essai du grappin modifié et de récupération d'engins à grande échelle à l'Î.-P.-É. Golfe du Saint-Laurent (N.-B.) 75 583,75 $ Richmond County Inshore Fishermen's Association Récupération d'engins fantômes à St. Peter's Bay, comté de Richmond, Nouvelle-Écosse St. Peter's Bay (N.-É.) 37 000,00 $ Shift Environmental Technologies Ltd. Projet pilote de formation sur la collecte et le recyclage d'EPAPR* pour les Premières Nations en milieu rural Prince Rupert (C.-B.) 400 000,00 $ Stand Out For Environment Restoration Initiative Initiative « Fishing Net Gains » en Afrique occidentale Nigéria 200 000,00 $ The Confederacy of Mainland Mi'kmaq Keskaqowey Apuktuk Memjewey Mi'kma'ki (« engins fantômes » sur le territoire traditionnel Mi'kmaqi) Digby (N.-É.) Détroit de Northumberland (N.-É.) 250 000,00 $ The Ocean Legacy Foundation Collecte et traitement stratégiques des EPAPR dans les eaux canadiennes du Pacifique Ucluelet (C.-B.) 800 000,00 $ Titan Maritime Ltd. Proposition de Titan Maritime au MPO pour obtenir des fonds du Programme de contributions pour soutenir des solutions durables en matière de pêche et la récupération des engins de pêche Southern Shore (N.-É.) 204 000,00 $ Office Torngat mixte des pêches (OTMP) Initiative de récupération et d'élimination d'EPAPR* dans les eaux du Nunatsiavut (divisions 2G et 2H, et partie nord de la division 2J de l'OPANO) Labrador (T.-N.-L.) 265 000,00 $

