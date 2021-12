COVID - 19 : LE LABORATOIRE CERBA DETECTE LE PREMIER CAS DE VARIANT OMICRON EN FRANCE METROPOLITAINE





Le laboratoire Cerba, référence mondiale de la biologie de spécialités et membre du Groupe Cerba HealthCare, a détecté un cas de variant omicron à partir d'un échantillon de patient en provenance du Nigeria et testé à l'aéroport de Roissy Charles De Gaulle. Les autorités ? Santé Publique France, Agence Régionale de Santé Ile de France et Direction Générale de Santé- ont été immédiatement informées.

Le laboratoire Cerba, sélectionné en octobre dernier par nos Autorités de Santé pour participer au consortium Emergen, effectue entre 1 000 et 1 500 séquençages par semaine avec un rendu de résultat en moins de 5 jours.

Sylvie Cado, PDG du laboratoire Cerba précise : « Depuis le début de l'épidémie, nous collaborons étroitement avec les Autorités et les Centres Nationaux de Référence pour partager les informations ainsi que les souches d'intérêt, et ainsi soutenir nos Autorités dans le pilotage de la politique publique : l'approche systématique du séquençage à haut débit du virus permet en effet d'obtenir une caractérisation fine et en temps réel de l'épidémiologie et de la circulation virale dans notre pays ».

Le séquençage du SARS CoV-2 s'inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe qui dès 2013 était le premier acteur privé en France à disposer d'une plateforme de séquençage à haut débit.

Le laboratoire Cerba réalise le séquençage à haut débit du virus SARS CoV-2 depuis octobre 2020 dans le cadre de son activité de biologie spécialisée des essais cliniques, contribuant à différentes études dédiées aux vaccins ou à des approches thérapeutiques anti-COVID.

A propos du laboratoire Cerba

Le laboratoire Cerba, à l'origine du Groupe Cerba HealthCare et référence mondiale de la biologie de spécialités, réalise des analyses complexes pour le compte d'autres laboratoires de biologie médicale qui ne peuvent pas effectuer leurs propres analyses en raison du niveau d'expertise, d'équipement ou de certification requis. Depuis 50 ans, les équipes médicales et scientifiques de Cerba assistent et conseillent les professionnels de santé dans le choix des analyses les plus pertinentes et dans l'interprétation des résultats pour améliorer la prise en charge des patients. Elles sont reconnues par leurs pairs en génétique humaine, oncohématologie, infectiologie, endocrinologie et immunologie, pharmacotoxicologie et maladies métaboliques.

Avec un panel de 1300 examens couvrant 40 spécialités médicales, Cerba sert les établissements de soins privés et publics dans plus de 50 pays.

Pour plus d'informations http://www.lab-cerba.com/

A propos de Cerba HealthCare

Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a pour ambition d'accompagner l'évolution des systèmes de santé vers plus de prévention. Il s'appuie sur plus de 50 ans d'expertise en biologie médicale pour mieux évaluer le risque de développement des maladies, dépister et diagnostiquer plus en amont les pathologies et optimiser l'efficacité des traitements en les personnalisant.

Chaque jour, sur les 5 continents, les 12 000 collaborateurs du Groupe accompagnent la transformation de la médecine, animés d'une même conviction profonde : faire avancer le diagnostic, c'est faire progresser la santé.

Cerba HealthCare, éclairer la santé.

Pour plus d'informations www.cerbahealthcare.com

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 10:45 et diffusé par :