Eurofins Technologies lance un kit de diagnostic pour le dépistage du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées, qui permet notamment d'identifier le variant Omicron





Eurofins Technologies annonce le lancement de ses kits de tests PCR en temps réel (RT-PCR) VIRSeek SARS-CoV-2 Mplex I et Mplex II pour l'analyse des eaux usées. Ces tests visent à fournir une solution efficace de dépistage du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, y compris du variant préoccupant Omicron.

L'épidémiologie basée sur les eaux usées est devenue une approche majeure permettant d'assurer un suivi complet du profil des infections au SRAS-CoV-2 dans des zones densément peuplées. Les méthodes de dépistage de l'ARN viral du SARS-CoV-2 dans les eaux usées non traitées ont évolué au cours des derniers mois. Les données ont montré que les concentrations d'ARN viral sont généralement proportionnelles aux cas de COVID-19 signalés, ce qui démontre l'importance de l'analyse des eaux usées comme outil de santé public.

La Commission européenne a recommandé1 la mise en oeuvre de systèmes efficaces de surveillance du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées. Les kits de tests PCR en temps réel (RT-PCR) VIRSeek SARS-CoV-2 Mplex I et Mplex II de diagnostic des eaux usées offrent une solution efficace de dépistage du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées. Les kits de tests VIRSeek de dépistage du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées détectent des gènes permettant d'identifier précisément le SRAS-CoV-2 ainsi que des ensembles d'amorces/de sondes pour l'évaluation des paramètres de processus tels l'efficacité de l'extraction de l'acide nucléique, un indicateur spécifique de la qualité de l'eau ou l'impact de l'inhibition de la matrice via un contrôle positif interne. La solution est destinée à être utilisée par des laboratoires d'analyses du SRAS-CoV-2 dans des échantillons d'eaux usées dans le cadre des analyses de contrôle/d'assurance de la qualité.

Ces nouveaux membres de la gamme de kits de tests PCR en temps réel (RT-PCR) VIRSeek de détection du SRAS-CoV-2 renforcent l'offre de solutions VIRSeek de détection du SRAS-CoV-2 d'Eurofins Technologies en permettant également de dépister des variants mutants tels le variant préoccupant Omicron. La famille de kits de tests PCR en temps réel (RT-PCR) VIRSeek inclut également un flux de travail de concentration virale, ainsi que la lyse et l'isolation de l'ARN viral du SRAS-CoV-2 qui en résultent, à l'aide du kit de tests VIRSeek RNAExtractor AE1 pour plateformes automatisées.

