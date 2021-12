Consultation publique sur les lieux de vote proposés





TORONTO, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Élections Ontario sollicite des commentaires sur l'accessibilité des lieux de vote proposés pour l'élection générale de 2022. Les membres du public peuvent fournir leurs commentaires entre le 2 décembre 2021 et le 4 janvier 2022 sur le site Web d'Élections Ontario.

Tous les lieux de vote doivent être accessibles, en vertu de la Loi électorale de l'Ontario, et doivent également respecter les exigences des Normes d'accessibilité des bureaux de vote d'Élections Ontario. Ces normes ont été élaborées en fonction de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario et fournissent aux directrices et aux directeurs du scrutin des critères pour évaluer et choisir des lieux de vote accessibles.

Élections Ontario analysera tous les commentaires pour veiller à ce que les lieux de vote sélectionnés pour l'élection générale de 2022 répondent aux attentes des électrices et des électeurs.

Citations

« J'encourage tous les Ontariens et Ontariennes à examiner l'accessibilité des lieux de vote proposés pour l'élection générale de 2022. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les élections en Ontario demeurent sécuritaires et accessibles. Solliciter les commentaires de la population est un volet important des efforts que nous déployons pour éliminer les obstacles au vote pour toute la population. »

- Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario

Liens

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez elections.on.ca ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

SOURCE Elections Ontario

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 10:15 et diffusé par :