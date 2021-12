Enquête sur les besoins de main-d'oeuvre et de formation des entreprises de la Jamésie





LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL FONT FRONT COMMUN POUR AGIR SUR L'ATTRACTION ET LA RÉTENTION DE MAIN-D'OEUVRE

Principaux résultats 30% des entreprises prévoient des départs à la retraite en 2021;

500 postes sont demeurés vacants en 2020 pendant au moins 3 mois et plus;

1 500 postes seront créés par des entreprises prévoyant une croissance d'ici 2024;

Parmi les répondants propriétaires ou copropriétaires d'une entreprise, 28% prévoient quitter leur position au cours des cinq prochaines années;

Quatre entreprises jamésiennes sur cinq ont dû adapter leur modèle d'affaires en raison de la pandémie.

CHIBOUGAMAU, QC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pénurie de main-d'oeuvre continue de se faire ressentir dans la région administrative du Nord-du-Québec, plus précisément dans les communautés jamésiennes, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFP de la Baie-James), le Service aux entreprises et aux collectivités du Centre d'études collégiales à Chibougamau et du Cégep de Saint-Félicien, la Société du Plan Nord (SPN), la Direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec et l'Administration régionale de la Baie-James (ARBJ), dévoilent les résultats de l'Enquête sur les besoins de main-d'oeuvre et de formation réalisée auprès d'entreprises de la Jamésie. L'enquête réalisée par BIP Recherche et PROJEKTA Conseils vient en appui à une démarche visant à agir sur l'attraction et la rétention de résidents dans la région et ainsi, freiner le déclin démographique.

L'objectif général de ce sondage fut de documenter la situation et les enjeux des entreprises jamésiennes en termes de besoins en ressources humaines et en formation et ainsi, déterminer des pistes de solutions innovantes pour l'avenir de la région. Ce portrait exhaustif dépeint donc la situation vécue par les employeurs jamésiens de même que les enjeux qui les préoccupent. Il dresse également la liste des freins potentiels à la croissance de leur entreprise, ce qui inclut entre autres les impacts de la COVID-19, le profil des emplois recherchés, la formation de la main-d'oeuvre, la planification de la relève ainsi que le recrutement.

Une région aux mille possibilités

Selon les dernières données publiées par l'Institut de la statistique du Québec, la Baie-James a encaissé le plus fort déclin démographique parmi l'ensemble des 104 MRC du Québec entre 2019 et 2020[1]. En 2020, la population totale du Nord-du-Québec était formée de 46 178 habitants, dont 13 470 jamésiens. En contrepartie, les résultats d'enquête démontrent un avenir florissant avec un fort potentiel d'emplois qui sont et seront disponibles pour les années à venir. Ces emplois sont diversifiés et correspondent aux aspirations de nombreux groupes de travailleuses et de travailleurs désireux de s'engager dans une expérience nordique unique en son genre. Ils offrent également une qualité de vie exceptionnelle, des conditions salariales fort avantageuses et de nombreuses possibilités d'avancement1.

Un contexte pandémique qui se fait sentir et des entreprises qui s'adaptent

Avant le début de la pandémie, en mars 2020, le nombre d'employés était stable pour sept entreprises sur dix et en croissance chez 22% des entreprises. Cette croissance s'observait notamment pour les entreprises oeuvrant au sein des secteurs primaires (exploitation des ressources) et secondaires (construction et fabrication) de l'économie.



Toujours en raison de la pandémie, à l'image de plusieurs autres entreprises à travers le Québec, 80% des entreprises de la région ont adapté leur modèle d'affaires. De nouvelles pratiques commerciales ou d'organisation du travail, entre autres une offre de télétravail (37%), la réduction des heures d'ouverture (31%) et des mises à pied temporaires (30%), ont dû être déployées. À noter que les mises à pied temporaire ont surtout affecté les entreprises du secteur de l'hébergement, de la restauration, de la culture et du loisir. Parmi les entreprises pour lesquelles le télétravail fut possible, 18% ont affirmé avoir réussi à s'adapter afin de permettre à leurs employés d'assumer leurs responsabilités à distance alors que seulement 11% des entreprises répondantes ont réussi à s'adapter partiellement, dépendamment, bien entendu, de leur modèle d'affaires.

Enjeux et défis perçus par les employeurs

Les enjeux les plus importants en matière de main-d'oeuvre pour les entreprises participantes, en ordre d'importance, se trouvent à être : la formation des employés (89%); la rétention de la main-d'oeuvre qualifiée (79%); le recrutement de la main-d'oeuvre qualifiée (76%) et l'intégration des employés de moins de 35 ans (75%) à leur équipe. Ajoutons que la relève pour les postes de direction et de gestion est également un défi important (71%).

Notons également que les difficultés de recrutement entraînent les employés et propriétaires à travailler plus d'heures (64%) en plus de causer la perte ou le refus forcé de contrats ou des commandes (39%). Certaines entreprises soulignent également devoir parfois annuler ou reporter des projets de bonification de leur offre de services (36%).

Des mesures de recrutement mises en place

Afin de contrer les difficultés de recrutement, certaines mesures ont été mises en place par les entreprises. Parmi celles-ci, notons l'augmentation des salaires et des avantages sociaux, l'embauche de travailleurs moins qualifiés que souhaité ainsi que celle de travailleurs plus jeunes. Des efforts de recrutement sont aussi menés auprès de certains groupes ciblés, notamment auprès de la main-d'oeuvre autochtone (26%) et immigrante (23%). 26% des entreprises jamésiennes ont également des pratiques d'embauche ciblant les femmes exerçant des métiers non traditionnels.

Citations

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Représentant 55 % de la superficie du Québec, le Nord-du-Québec est la plus grande région administrative du Québec. Son potentiel et ses défis sont tout aussi grands. C'est pourquoi mon ministère a nouvellement aidé 113 entreprises et organismes et investi 7,6 millions de dollars dans le cette région en 2020-2021. Grâce au Plan d'action pour la main-d'oeuvre, notre gouvernement agit sur plusieurs fronts : en intégrant le plus grand nombre de personnes au marché du travail, en rehaussant les compétences des travailleurs, en préparant la main-d'oeuvre de demain et en offrant un soutien aux entreprises pour accroître leur productivité. »

Denis Lamothe, député de Ungava

« Je salue la réalisation de cette étude, rendue possible grâce à la mobilisation des jamésiens et de plusieurs acteurs du développement régional. Bien que la pandémie ait affecté la situation de l'emploi partout au Québec, le contexte de région éloignée de la Jamésie ajoute son lot de défis supplémentaires. Cette étude permet d'identifier des pistes de solutions concrètes. »

Sonia Caron, directrice de services et de centre, Centre de formation professionnelle de la Baie-James

« Les défis sont grands, mais les opportunités sont nombreuses pour notre belle région. C'est en dressant un portrait global de la situation que nous serons davantage en mesure d'identifier les solutions requises pour bâtir ensemble un avenir fort à la hauteur de la qualité des gens et des entreprises d'ici. La Baie-James est un environnement exceptionnel pour grandir et pour s'élever et on doit se donner les moyens de nos ambitions. »

René Dubé, président du conseil d'administration, Administration régionale de la Baie-James

« La Baie-James possède les atouts nécessaires pour accroître sa compétitivité et soutenir les entreprises pour contrer les enjeux auxquels elles font face en matière de ressources humaines et de formation. Les pistes de solutions innovantes et ambitieuses s'inscrivent parfaitement dans les démarches de l'ARBJ auprès du gouvernement du Québec, afin d'obtenir un statut particulier pour la Baie-James et la mise en place de mesures adaptées à la région notamment le chantier abordant l'urgence démographique. »

Les résultats de l'enquête sont disponibles.

L'enquête et sa méthodologie

L'enquête a été réalisée au printemps 2021 auprès de 225 entreprises jamésiennes. Les entreprises approchées étaient toutes situées sur le territoire de la Jamésie (comprenant les communautés de Chibougamau, Chapais, Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Radisson et Villebois-Valcanton), ayant 2 employés ou plus, et dont les décisions d'embauche du personnel sont prises localement. La marge d'erreur maximale pour un échantillon de cette taille sur une population finie est de ±4,5 %, 19 fois sur 20. Les données ont été pondérées par le secteur d'activité et la municipalité (communauté) afin de rendre l'échantillon représentatif de la population d'entreprises de la Jamésie.

À propos du Centre de formation professionnelle de la Baie-James

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James agit sur le territoire de la Baie-James depuis 1998. Situé à Chibougamau, il dispose également de quatre points de service : Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Villebois et Valcanton. De plus, un ensemble varié de programmes d'études dans plusieurs secteurs, notamment les mines, la forêt, la construction, la santé et l'administration y sontdispensés. Le CFP de la Baie-James est d'ailleurs reconnu pour sa polyvalence, sa capacité d'adaptation et son dynamisme. Ses actions sont continuellement orientées vers la satisfaction des besoins de main-d'oeuvre des organisations et des entreprises de la région. Son partenariat et son arrimage avec le milieu font de lui un incontournable dans le développement régional.

À propos de l'Administration régionale Baie-James

L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires et donne des avis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, elle établit des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en oeuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales.

