Le Centre Vidéotron et Beneva s'associent dans le cadre d'une entente de partenariat majeur





QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Sports et divertissement de Québecor est heureux d'annoncer le déploiement d'un partenariat majeur entre Beneva, née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, et le Centre Vidéotron. Cette entente de commandite s'inscrit dans la continuité de celle déjà détenue par La Capitale, qui agissait depuis 2017 comme partenaire du Centre Vidéotron et du club de hockey Les Remparts de Québec. Ce renouvellement de partenariat saura certainement contribuer au rayonnement de la nouvelle image de marque de Beneva à travers la grande région de Québec.

Ainsi, la zone corporative jusqu'ici dénommée Le Loft La Capitale devient le Loft Beneva, laquelle a déjà été entièrement revampée aux couleurs de la nouvelle entité regroupée. Beneva devient également le présentateur officiel du calendrier des événements du Centre Vidéotron et le commanditaire majeur du club de hockey Les Remparts de Québec.

« Il va sans dire que Beneva est un prestigieux partenaire et un acteur économique très important de la grande région de Québec. Nous sommes heureux de faire perdurer cette association avec cette entreprise d'envergure et de continuer à innover et à faire rayonner le Centre Vidéotron. Nos deux organisations partagent le souci d'offrir la meilleure expérience à leurs clients et le Loft Beneva est l'endroit tout désigné pour passer des moments inoubliables lors des événements présentés au Centre Vidéotron », a déclaré Martin Tremblay, chef de l'exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

«?Nous sommes très heureux de poursuivre notre association avec le Centre Vidéotron, un lieu emblématique de la Ville de Québec, d'où sont issues nos deux entreprises d'origine et dans laquelle demeure le siège social de Beneva. Nous sommes fiers que la marque Beneva et ses couleurs puissent s'afficher au sein de cet amphithéâtre de renom, qui permet à la population de profiter d'une offre de divertissement variée et de qualité », s'est exprimé Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

À propos du Centre Vidéotron

Le Centre Vidéotron est une salle multifonctionnelle pouvant accueillir plus de 18 000 personnes en formule assise et plus de 20 000 personnes en formule concert. Inauguré le 12 septembre 2015, le Centre Vidéotron se prête aussi bien aux concerts musicaux d'envergure qu'aux événements sportifs grâce à ses multiples configurations. Il est le domicile des Remparts de Québec qui évoluent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). L'édifice peut également être l'hôte de matchs de hockey de niveau professionnel puisqu'il répond aux exigences de la Ligue nationale de hockey (LNH).

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec.

Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

SOURCE Québecor Sports et divertissement

