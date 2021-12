Pont de l'Île-d'Orléans - La consultation ciblée aura lieu à l'Hôtel Ambassadeur Québec





QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce le début de la consultation ciblée sur le projet de construction du nouveau pont de l'Île-d'Orléans à compter du 13 décembre 2021 à 19 h à l'Hôtel Ambassadeur Québec, dans l'arrondissement de Beauport. Les séances pourront se poursuivre les jours suivants selon les besoins du public et de la commission.

Date : Le lundi 13 décembre 2021



Heure : 19 h



Endroit : Hôtel Ambassadeur Québec

3401, boulevard Sainte-Anne

Québec





Aussi en direct sur le site Web du BAPE

Comment participer?

En présence de l'initiateur du projet et des personnes-ressources convoquées, la consultation ciblée permettra à la population et à la commission de prendre connaissance du projet et de mettre en lumière certains aspects. Toute personne intéressée pourra poser ses questions et faire part de ses préoccupations, opinions et suggestions sur place devant la commission, par téléphone ou par vidéo.

Afin d'assurer une bonne planification du déroulement des séances publiques, toute personne intéressée à poser ses questions ou à faire part de ses préoccupations, opinions et suggestions au cours des séances est invitée à en informer dès que possible la coordonnatrice de la commission, Anne-Marie Gagné. Pour s'inscrire, il suffit de transmettre le formulaire en ligne Avis d'intention ou contacter la commission au 418 643-7447 au plus tard le mardi 7 décembre 2021 à 16 h.

Il sera possible de donner une opinion verbale ou de poser des questions sans être inscrit au 7 décembre, sous réserve du temps encore disponible à la fin d'une séance. Pour ce faire, au début de chaque séance, il sera possible de s'inscrire au registre disponible dans le site Web du BAPE, à l'accueil dans la salle ou par téléphone au 418 643-7447.

Les personnes qui souhaitent déposer un mémoire, présenté ou non, ou un complément de mémoire à la suite de leur présentation devant la commission auront jusqu'au lundi 20 décembre 2021 à 12 h pour le faire. Les mémoires peuvent être transmis en utilisant le formulaire en ligne Dépôt de mémoire, par courrier électronique à pont-ile-orleans@bape.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 418 643-9474.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

