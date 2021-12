Récipiendaires des Prix de l'excellence en sécurité et en environnement 2021





OTTAWA, ON, le 2 déc. 2021 /CNW/ - L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a annoncé les gagnants des Prix de l'excellence en sécurité et en environnement 2021, qui reconnaissent des membres de l'ACFC pour leur contribution exceptionnelle à la sécurité ferroviaire et à l'environnement.

« Les chemins de fer canadiens représentent le moyen de transport de gens et de marchandises le plus sécuritaire et le plus écologique, partout au pays. Au fil des ans, nos membres continuent à travailler fort pour réduire leur empreinte environnementale et améliorer les mesures de sécurité ferroviaire. Ces Prix reflètent l'engagement continu de nos membres, ainsi que les quatre piliers de l'initiative Sur la bonne voie », explique Marc Brazeau, président-directeur général de l'Association des chemins de fer du Canada.

Le 5 mars 2021, l'ACFC a lancé la 16e édition du concours des Prix de l'excellence en sécurité et en environnement. Les nominations annuelles sont limitées à une initiative par membre et par catégorie (ou sous-catégorie).

Les Prix sur la sécurité sont remis chaque année, alors que les Prix sur l'environnement sont remis tous les deux ans. Les gagnants sont choisis parmi les soumissions des membres et ratifiés par le Comité de gestion de la sécurité et des opérations.

Les récipiendaires des Prix d'excellence en sécurité 2021 sont :

Prix de l'excellence en sécurité dans la catégorie marchandises de classe 1 en Amérique du Nord - incidents impliquant des employés et des tierces parties : Canadien National (CN)

Le Canadien National (CN) a soumis une candidature pour son Programme d'inspection autonome de la voie (ATIP), qui utilise divers systèmes et méthodes d'inspection afin d'offrir une capacité d'inspection autonome de haut niveau. Il s'agit de huit wagons, dotés de panneaux solaires et de groupes électrogènes, ainsi que de systèmes de communication électronique et de serveurs pouvant héberger différentes technologies d'inspection de trains commerciaux. Plateforme technologique, l'ATIP utilise divers systèmes et méthodes d'inspection, offrant une capacité d'inspection autonome de haut niveau. Le premier système produit par le CN était un système autonome de contrôle de la géométrie de la voie (ATGMS) pour faire des inspections avec véhicule lourd.

« Ce qui distingue le Programme d'inspection autonome de la voie du CN est l'utilisation de technologies de détection de pointe et d'une analytique avancée pour inspecter les voies ferrées avec des wagons spéciaux roulant à une vitesse de voie de service. Cela permet au CN de faire des inspections beaucoup plus fréquentes qu'avec les méthodes traditionnelles et offre une visibilité sans pareil de la sécurité et de l'intégrité structurelle des voies ferrées, avec plus de 38 milliards de mesures par mois. L'atteinte de ces normes de sécurité n'aurait pas été possible sans le dévouement de nos ingénieurs et de nos collègues des TI, que je remercie pour cette réalisation, maintenant reconnue par ce prix prestigieux. »

- Tom Brown, vice-président adjoint, Sécurité, CN

Prix de l'excellence en sécurité dans la catégorie voyageurs (trains intervilles, touristiques, de banlieue) : VIA Rail Canada

VIA Rail Canada a soumis une candidature pour son nouveau Dispositif d'attelage, une méthode plus sécuritaire, plus efficace et ergonomique pour retirer et installer l'ensemble d'attelages sur divers types de wagons et de locomotives. Ce nouveau dispositif innovateur est complètement différent du précédent. Il élimine la nécessité de compenser le poids et offre une plateforme mobile stable pouvant être transportée sur la voie où se trouve le wagon ou la locomotive visé. La conception simple, avec des ajustements verticaux et latéraux pour une disposition précise pendant le retrait ou l'installation, offre l'avantage d'éliminer les points de traction, les blessures par écrasement et la tension des employés.

« Chez VIA Rail, nous avons toujours encouragé une culture de sécurité proactive, et cette initiative est un parfait exemple. Dans le cadre d'un véritable travail d'équipe, notre service de mécanique a identifié un risque et a formé une équipe interfonctionnelle avec des employés de différents départements afin de trouver collectivement une solution novatrice rendant le processus de retrait et d'installation plus sécuritaire et plus efficace, explique Dominique Lemay, chef de l'Exploitation, VIA Rail Canada. Nous louangeons la réalisation de l'équipe et sommes impatients de prendre d'autres initiatives de ce genre au cours des années à venir. »

Les récipiendaires des Prix d'excellence en environnement 2021 sont :

Prix de l'excellence en environnement dans la catégorie marchandises de classe 1 en Amérique du Nord : Canadien Pacifique (CP)

Le Canadien Pacifique (CP) a soumis une candidature pour sa Ferme d'énergie solaire, un système de génération d'électricité solaire sur le campus du siège social de l'entreprise à Calgary, en Alberta. Ce projet est l'une des plus grandes centrales solaires privées de l'Alberta et devrait produire plus d'électricité que celle consommée annuellement par le principal édifice du siège social du CP. Ce projet démontre l'engagement du CP à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en adaptant des biens fonciers de manière innovatrice afin d'incorporer de l'énergie solaire renouvelable aux opérations. Il comprend quatre grands jardins solaires couvrant environ 10 hectares de terrains de campus sous-utilisés et offrant des places de stationnement couvertes pour 500 véhicules. Il comprend plus de 9 700 panneaux solaires pouvant produire jusqu'à 5 mégawatts d'électricité renouvelable, ce qui réduit considérablement la demande d'électricité auprès des fournisseurs publics.

« Le CP est honoré de recevoir le Prix de l'excellence en environnement de l'ACFC pour sa Ferme d'énergie solaire. Ce projet rappelle quotidiennement à tous nos employés l'engagement du CP à réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos opérations, explique James Clements, premier vice-président, Planification Stratégique et Technologie, CP. La mise en oeuvre de solutions innovatrices comme l'énergie solaire renouvelable est essentielle à notre stratégie climatique, aidant à transformer les opérations du CP et à faire de notre entreprise un chef de file d'un avenir faible en carbone. »

Prix de l'excellence en environnement dans la catégorie voyageurs (trains intervilles, touristiques, de banlieue) : VIA Rail Canada

VIA Rail a soumis une candidature pour la Certification Or du LEED pour la gare d'Ottawa. La gare patrimoniale d'Ottawa a été choisie comme la principale gare où seraient pilotées toutes les initiatives de durabilité et d'accessibilité. Depuis 2016, de nombreuses améliorations et rénovations ont été apportées dans ces domaines. Parallèlement, l'entreprise a entrepris son processus de Certification LEED, qui a fait en sorte que la gare d'Ottawa a obtenu la Certification Or du LEED® v4.1 pour l'exploitation et l'entretien de bâtiments existants en 2020. Dans le cadre de sa vision d'être une façon plus intelligente de transporter les gens, VIA Rail intègre des considérations environnementales, sociales, économiques et éthiques à sa stratégie et à ses opérations quotidiennes. Les choix durables en matière de gestion des bâtiments contribuent au succès de VIA Rail. Dans le cadre de ce parcours vers la certification, VIA Rail a notamment intégré les politiques et les meilleures pratiques du LEED à sa politique d'entretien et de rénovation, à sa politique de nettoyage écologique et à sa politique d'achat.

« L'obtention de la Certification Or du LEED® v4.1a été un jalon pour VIA Rail et est une immense source de fierté pour nos équipes. Cela nous a rapprochés de notre objectif consistant à des bâtiments verts et a officialisé notre engagement à créer plus de gares et de centre de maintenance durables et accessibles, explique Dominique Lemay, chef de l'Exploitation, VIA Rail Canada. C'est en modernisant notre infrastructure et nos services, et en les rendant plus écologiques, que nous allons diriger les Canadiens vers un avenir plus durable. »

L'ACFC aimerait féliciter tous les récipiendaires, de même que les candidats.

À propos de l'Association des chemins de fer du Canada

L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente près de 60 compagnies ferroviaires de marchandises et de passagers qui transportent plus de 100 millions de passagers et 320 milliards de dollars de marchandises au Canada chaque année. L'ACFC compte aussi parmi ses membres associés un nombre croissant de compagnies de chemins de fer industriels et de fournisseurs ferroviaires. L'ACFC fait des représentations au nom de ses membres et membres associés pour s'assurer que le secteur ferroviaire reste compétitif, durable et, surtout, sécuritaire. Apprenez-en davantage sur www.railcan.ca/fr.

