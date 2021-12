Un quatorzième règlement dans l'hôtellerie - La CSN appelle tous les hôteliers à compléter leurs devoirs





MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les travailleuses et les travailleurs de l'hôtel DoubleTree de Montréal et du Hilton de Québec entrent dans leur quatrième mois de grève, la Fédération du commerce (FC-CSN) est fière d'annoncer la conclusion d'une quatorzième entente dans le secteur de l'hôtellerie. En effet, mardi, les travailleuses et les travailleurs de l'hôtel Best Western Montréal aéroport, situé sur le Chemin de la Côte-de-Liesse à Montréal, ont entériné le contenu de la convention collective 2020-2024.

«?La situation actuelle est complètement anormale, dénonce le président de la FC-CSN, Alexandre Laviolette. Le DoubleTree et le Hilton Québec sont deux hôtels majeurs qui sont dans une relative bonne situation financière au sortir de cette crise. Il n'y a aucune bonne raison pour ces hôtels de refuser à leurs salarié-es les mêmes paramètres qui ont été acceptés dans les autres hôtels. La relance, ça doit passer par tous les salarié-es de l'industrie.?»

Les négociations se poursuivent dans 10 établissements pour obtenir des ententes comparables à celles déjà conclues ailleurs, notamment au Best Western. Elles prévoient des augmentations totalisant environ 8 % sur un contrat de quatre ans, des bonifications aux assurances collectives ainsi que des mesures pour mieux protéger les travailleuses et les travailleurs en ces temps de crise afin de préparer une relance qui profitera à tout le secteur touristique, particulièrement à ceux et celles qui y travaillent et qui sont les véritables créateurs de richesse dans l'industrie.

14 règlements

Voici les 14 hôtels où des ententes ont été conclues avec le syndicat CSN représentant leurs salarié-es :

Montréal métropolitain Québec-Chaudière-Appalaches Estrie ? Suites Faubourg St-Laurent ? Comfort Inn Dorval ? Comfort Inn Pointe-Claire ? Fairfield by Marriott ? Hilton Laval ? Quality Inn du centre-ville ? Holiday Inn de Laval ? Residence Inn ? Ruby Foo's ? Best Western Montréal aéroport ? Manoir du Lac Delage ? Delta de Québec ? Quality Sherbrooke ? Delta Sherbrooke

À propos

Quelque 24 syndicats représentant 2500 travailleuses et travailleurs des hôtels du Québec mènent leurs négociations de façon coordonnée. Il s'agit de la dixième ronde de négociation coordonnée dans le secteur menée sous l'égide de la Fédération du commerce (FC-CSN). La FC-CSN est une des huit fédérations professionnelles composant la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Fondée il y a 100 ans, en septembre 1921, la CSN regroupe aujourd'hui plus de 320?000 travailleuses et travailleurs dans tous les secteurs d'activités.

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

