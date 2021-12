BMO aide Boralex à aller Au-delà des énergies renouvelables en transformant sa facilité de crédit en un prêt lié au développement durable





Boralex, un leader international de l'énergie renouvelable spécialisé dans l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité, s'est engagé à aller au-delà des énergies renouvelables en se fixant des objectifs ESG





Ce nouveau financement est conforme à l'engagement de BMO à être le principal partenaire de ses clients pour la transition vers un monde carboneutre

MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO), agissant en tant que coagent principal de structuration en matière de durabilité au sein d'un syndicat de huit banques canadiennes et américaines, a annoncé une entente de financement avec Boralex, un producteur international d'énergie renouvelable ayant son siège social au Québec. L'entente, qui constitue une modification d'une facilité de crédit existante, introduit un mécanisme d'incitation à l'ajustement des marges lié à l'engagement de Boralex d'accroître la représentation des femmes dans les postes de direction et d'éviter davantage de produire des émissions de carbone. Dans le cadre de ce financement, une partie des coûts d'emprunt de Boralex dépendra de l'atteinte d'objectifs ambitieux prédéterminés en matière de durabilité.

« Boralex est un chef de file du secteur des énergies renouvelables qui promeut une vision entièrement intégrée accordant autant d'importance à la réalisation de sa stratégie de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qu'aux objectifs financiers de son plan stratégique, a déclaré Bruno Guilmette, vice-président et chef de la direction financière de Boralex. En produisant de l'énergie renouvelable, nous contribuons déjà positivement à la réduction des gaz à effet de serre. En 2020, notre portefeuille a permis d'éviter l'émission de l'équivalent de 296 260 tonnes de CO2. Notre ambition est également d'aller Au-delà des énergies renouvelables, en nous fixant différents objectifs RSE, dont le renforcement de la représentation des femmes au sein de la direction et de l'ensemble de notre personnel. Ce prêt lié à la durabilité cadre bien avec notre intention d'augmenter la participation de Boralex à ce marché en expansion. »

« Aider des clients comme Boralex à atteindre leurs objectifs ESG est une autre façon pour BMO de démontrer qu'il a le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Des ententes comme celle-ci sont un excellent exemple de la façon dont BMO collabore avec ses clients dans tous les secteurs d'activité pour à la fois répondre à leurs besoins et oeuvrer à un avenir plus durable, a indiqué Jonathan Hackett, chef, Finance durable, BMO Marchés des capitaux. Les prêts durables continuent de croître rapidement dans le monde et au Canada, et BMO est fier d'être la principale banque canadienne pour la structuration des prêts liés à la durabilité. Notre expérience dans le secteur de l'énergie, combinée à notre savoir-faire éprouvé en matière de finance durable, nous a positionnés comme le partenaire principal idéal pour aider Boralex à atteindre ses objectifs environnementaux et sociaux. »

Facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité

D'un montant de 525 millions de dollars, la facilité de crédit renouvelable de 5 ans liée au développement durable, comprend des modalités qui réduisent ou augmentent les coûts d'emprunt en fonction de la réalisation ou de l'absence de réalisation des objectifs en matière de réduction des émissions de CO2 et d'égalité des chances pour les femmes, y compris la représentation aux postes de direction.

Un parcours de premières innovantes

BMO continue de travailler en étroite collaboration avec ses clients dans leur transition vers un avenir plus durable, dans le cadre de son engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables. En décembre 2019, BMO a octroyé aux Aliments Maple Leaf Inc. le premier prêt lié à la durabilité au Canada. Depuis, BMO a réalisé des cadres de financement durable et vert et octroyé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs, allant de la fabrication et de l'emballage aux mines et métaux et à l'énergie, ce qui en fait le numéro un au Canada pour les prêts liés au développement durable et les obligations ESG. Cette année, dans le cadre de son ambition climatique, qui consiste à être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre, BMO a créé l'équipe Transition énergétique de BMO et l'Institut pour le climat de BMO.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde Banque nord-américaine la mieux classée au classement des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights de 2021

Classé à l'indice mondial Dow Jones de développement durable - seulement l'une des cinq entreprises canadiennes et des deux banques nord-américaines à figurer à ce classement (2021)

Cote A- au Questionnaire du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere® Institute

Classement des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights (2021)

Pour plus d'informations sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour plus d'information sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

