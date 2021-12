GLOBOCAM bonifie son offre et acquiert le Garage Gilles Roy de Saint-Georges, en Beauce





QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - GLOBOCAM, le plus grand réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec, a conclu un accord définitif pour acquérir le Garage Gilles Roy, expert en entretien de camions lourds, de remorques et de véhicules récréatifs de marques Freightliner, Western Star et Manac. Ce partenariat permettra à GLOBOCAM de bonifier son offre de service dans la grande région de Québec, ainsi que d'optimiser encore davantage son expérience client.

«?Cette décision s'inscrit dans notre stratégie de croissance au Québec et notre volonté de mieux desservir notre clientèle, peu importe où elle se trouve. La réputation de Garage Gilles Roy en matière de service n'est plus à faire. Grâce à leurs connaissances et leur expertise, nous sommes désormais en mesure de rehausser l'expérience client dans l'ensemble de nos concessions. C'est un plaisir pour nous d'accueillir l'équipe dans notre grande famille?», explique M. Georges Théberge, directeur général de GLOBOCAM - région de Québec.

L'entreprise fondée par M. Gilles Roy à Saint-Georges, en Beauce, en 1984, a été rachetée en 2007 par un groupe de six actionnaires employés dont les propriétaires actuels, M. Christian Gilbert et M. Renaud Bellegarde. Garage Gilles Roy se spécialise dans la vente de pièces, ainsi que le service de réparation pour les camions lourds de types porteur et tracteur dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

«?Notre équipe est composée d'un peu plus d'une trentaine d'experts chevronnés qui, tous les jours, s'assurent de livrer un travail impeccable. La satisfaction de notre clientèle est notre plus grande fierté et nous sommes heureux de poursuivre sur cette lancée au sein de GLOBOCAM?», s'est réjoui M. Christian Gilbert, directeur général de Garage Gilles Roy.

Rappelons que GLOBOCAM a fait l'acquisition de concessionnaires à Québec et à Lévis en 2016. Avec ce nouvel accord, l'entreprise compte maintenant près de 150 employés dont 75 experts en service et pièces répartis entre Québec, Lévis et la Beauce. Toujours dans l'esprit d'étendre la couverture de son territoire afin de mieux servir sa clientèle et de poursuivre sa croissance, l'entreprise est également à la recherche de nouveaux talents pour joindre la grande famille GLOBOCAM et participer à l'expansion de celle-ci.

À PROPOS DE GLOBOCAM

Fondée dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, en 1994, GLOBOCAM est devenue au fil des ans le plus important réseau en son genre au Québec. Comptant sur une équipe de 350 personnes répartie dans six concessionnaires, l'entreprise familiale offre la vente de camions neufs de marques Freightliner et Western Star, la vente de camions usagés de toutes marques, ainsi que la réparation et l'entretien complet de ces véhicules. Elle opère également un vaste département de pièces et un volet de financement.

À PROPOS DE GARAGE GILLES ROY

Fondé à Saint-Georges, en Beauce, par M. Gilles Roy en 1984, Garage Gilles Roy se spécialise dans l'entretien et la réparation de camions et remorques en plus d'offrir divers services liés aux suspensions de véhicules récréatifs. Dotée d'une équipe de près d'une quarantaine d'employés, l'entreprise possède, entre autres, les certifications Freightliner, Western Star, Sterling Trucks, Detroit Diesel, Caterpillar et Cummins. Elle honore également la garantie des remorques construites par Manac, un fleuron beauceron.

