Hopp obtient un financement de 2,8 millions de dollars auprès de Brunnur Ventures pour son réseau mondial de franchises dédiées à la micro-mobilité durable partagée





Hopp (www.hopp.bike), le spécialiste de la location de scooters électriques durables, a le plaisir d'annoncer l'obtention auprès de Brunnur Ventures d'un investissement de 2,8 millions de dollars visant à accélérer la croissance internationale de sa stratégie de franchises dans le monde entier.

Hopp est une solution de transport durable destinée aux villes modernes. Elle permet aux utilisateurs de se déplacer sans aucune empreinte carbone. Hopp s'est donnée pour principale mission de laisser une planète plus propre aux futures générations, trajet après trajet, en veillant à ce que l'ensemble de ses activités affichent un bilan carbone négatif.

Hopp se consacre exclusivement aux villes plus petites, aux trajets locaux et aux petites flottes ? un marché quasiment inexploité, puisque plus de 95% des villes européennes qui comptent moins de 500 000 habitants ne sont actuellement pas desservies.

« Nous avons l'ambition d'influencer le marché du scooter électrique comme l'a fait McDonald's avec le hamburger, » a expliqué le PDG Eythór Steinarsson. « Nous souhaitons apporter cette technologie dans les villes plus petites où elle présente un solide potentiel, et encourager leurs habitants à travailler à nos côtés. Nous voulons adapter l'économie du partage à la façon dont les gens se déplacent tous les jours. »

« Nous investissons dans un mode de déplacement différent et plus respectueux de l'environnement, ainsi que dans l'économie du partage puisqu'ils sont notre avenir, » déclare Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir, le directeur de l'investissement de Brunnur Ventures qui siégera désormais au conseil de la société Hopp. « Nous pensons que la thèse défendue par Hopp, associée aux connaissances approfondies de ses équipes, offrent un formidable potentiel. Grâce à l'investissement réalisé par Brunnur, la société est désormais en mesure d'accélérer sa croissance à l'étranger. »

Hopp étend son service dans le monde entier en permettant à des particuliers de lancer et d'exploiter une franchise Hopp dans leur région, en investissant dans un marché en pleine expansion et en lançant sa propre flotte sur une plateforme logicielle avancée, couplée à des conseils d'experts, à l'emploi des meilleures pratiques et à un soutien constant. Les franchisés ont la possibilité de gérer chaque aspect de leur activité à partir d'un unique tableau de bord complet.

La Société compte désormais 2 300 scooters et 170 000 utilisateurs dans 3 pays et se développe à un rythme régulier. L'ensemble des franchisés obtiennent un retour sur leur investissement en un an à partir du lancement de leur activité.

À PROPOS DE HOPP (www.hopp.bike)

Hopp a été lancée en Islande par une équipe de développeurs logiciels convaincus que la micro-mobilité devait être à la portée de tous, dans n'importe quel endroit du monde, et se donnant pour mission de laisser une planète plus propre aux futures générations, trajet après trajet.

Hopp permet aux utilisateurs de se déplacer en ne laissant aucune empreinte carbone, en veillant à ce que chacune de ses activités affiche un bilan carbone négatif. Nous assurons la compensation carbone de nos expéditions et nos véhicules de service sont tous électriques ou carboneutres. Nous ambitionnons de servir les plus petites communautés qui ont été jusque-là exclues du mouvement de la micro-mobilité.

À PROPOS DE BRUNNUR VENTURES (www.brunnurventures.com)

Brunnur Ventures est une société de capital-risque basée en Islande. La société se consacre principalement aux investissements d'amorçage et de démarrage, en privilégiant plus particulièrement l'innovation et la croissance, associées à des modèles d'affaires évolutifs et à des talents entrepreneuriaux d'exception.

Brunnur Ventures gère actuellement deux fonds : Brunnur I et Brunnur II. L'exploitation et l'administration des fonds sont assurées par Landsbref, un gestionnaire de fonds d'investissement agréé par l'autorité islandaise de surveillance financière.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

