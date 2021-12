Cook it fait l'acquisition des actifs de Local









Avec cette transaction, la pionnière canadienne de l'industrie des boîtes repas solidifie sa stratégie de croissance en bonifiant son offre dans le secteur du prêt-à-manger

MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Cook it est fière d'annoncer le rachat des actifs de l'entreprise Local. Pour l'entreprise lancée en 2014 par Judith Fetzer, Patrick Chamberland et Thomas Dubrana, cela signifie l'acquisition d'une nouvelle cuisine centrale d'une superficie de 10 000 pieds carrés située à Longueuil qui servira à la préparation de sa nouvelle ligne de prêt-à-manger.

Grâce à cette acquisition, Cook it pourra continuer de remplir sa mission d'être la meilleure façon de manger en bonifiant son offre de repas prêts-à-manger avec des options rapides, familiales et accessibles. Elle devient ainsi la première de son secteur à offrir à sa clientèle des plats prêts-à-cuisiner et prêts-à-manger à même l'abonnement.

"L'innovation est dans la nature de Cook it. Avec cette acquisition, on se donne les moyens d'innover à nouveau en offrant à notre clientèle une nouvelle gamme de produits locaux, responsables et saisonniers. Cette troisième acquisition a été rendue possible par l'investissement de 10M$ du Fonds de solidarité FTQ et nous tenons donc encore une fois à les remercier. ajoute Patrick Chamberland, cofondateur, chef de la direction financière et des opérations de Cook it. L'acquisition est parfaitement alignée avec notre stratégie de croissance et nous sommes excités de développer un produit frais avec le sceau de qualité Cook it dans le segment en demande du prêt-à-manger. L'équipe de Locaal a construit une superbe cuisine centrale et nous sommes ravis de pouvoir l'adapter pour répondre aux besoins de nos clients qui sont toujours en quête de solutions pour bien manger au quotidien, en toute simplicité et à un prix abordable" conclut-il.

Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, est enthousiaste :

« Quand l'épargne locale de plus de 700 000 Québécois.es permet à des visionnaires d'ici, comme Cook it, d'innover en ajoutant des expertises tout en encourageant l'approvisionnement local, je considère que c'est l'action du Fonds à son meilleur. Nous saluons cette première transaction réalisée à la suite de notre investissement. Cette acquisition contribue à améliorer l'écosystème alimentaire du Québec et réduire le gaspillage alimentaire. »

Cook it souhaite aussi la bienvenue à Julie Assal et Martin Patenaude, qui se joignent respectivement à l'équipe à titre de directrice, produits et de responsable, création culinaire. Leur savoir-faire dans le domaine du prêt-à-manger sera fort utile pour Cook it alors que l'entreprise souhaite lancer une ligne de repas prêts-à-manger frais, ultra-pratiques et abordables.

À propos de Cook it

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d'être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l'envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas faits avec ce qu'il y a de mieux sur le marché. Chaque semaine, le menu propose 14 nouvelles recettes prêtes-à-cuisiner, incluant des options végétariennes, des repas prêts-à-manger à réchauffer en 5 minutes et toutes sortes de produits d'épicerie 100% locaux dans le Garde-manger. Créées par des chefs et approuvées par des nutritionnistes, chaque recette est faite d'ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, manger équilibré et varié n'aura jamais été aussi simple! Pour plus d'information, consultez le chefcookit.com .

